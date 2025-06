Consumo local beneficia sostenibilidad alimentaria: La Cosmopolitana

En un mundo cada vez más globalizado, la interconexión entre las economías ha llevado a una creciente dependencia de productos importados, lo que conlleva una serie de consecuencias ambientales y de salud, plantean expertos de La Cosmopolitana.

Ante ello, la elección por productos locales y de temporada se presenta como una estrategia poderosa para impulsar la salud del planeta y de las personas.

De acuerdo con la experiencia de la empresa mexicana, priorizar el uso de alimentos frescos y de proximidad reduce significativamente la huella de carbono asociada al transporte de larga distancia, al tiempo que apoya a los productores locales y garantiza el acceso a productos con mayor valor nutricional.

Por ello, en la empresa perteneciente a Grupo Kosmos sostienen que el consumo de productos locales no sólo fortalece la economía regional, sino que también promueve un estilo de vida más saludable y sostenible.

Para ello, explican que, al utilizarse menos transporte para las mercancías, se generan menos emisiones de carbono; de la misma forma, también se reduce el uso de envases plásticos, y en menor medida, pero igual de importante se reduce de igual manera la generación de residuos, esto último porque los alimentos locales tienen menor necesidad de conservantes y embalajes innecesarios.

Beneficios ambientales del consumo local

Uno de los principales argumentos a favor del consumo de productos locales, puntualizan los expertos de La Cosmopolitana, es su capacidad para reducir la huella de carbono.



De acuerdo con el estudio “Quantifying the global and distributional aspects of American household carbon footprint”, se estima que los alimentos transportados a largas distancias generan hasta un 11% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector agrícola.



Al optar por productos locales, se minimiza la necesidad de transporte, lo cual contribuye a disminuir el impacto ambiental asociado con la distribución de alimentos.

Pero eso no es todo; ya que, también al apoyar a los agricultores locales, se evita la expansión de monocultivos industriales que degradan el suelo y reducen la biodiversidad; se conservan variedades autóctonas al promover la diversidad genética y la resistencia a plagas; así como se fomenta un uso responsable de los recursos.

Salud y Alimentación Sostenible

Por otro lado, los expertos de la empresa mexicana líder en servicios de alimentación con más de 60 años en el mercado detallan que los productos locales y de temporada no sólo son mejores para el medioambiente, sino que tienen un impacto positivo en la salud de las personas.



“Los productos que se consumen en un corto período después de su cosecha son generalmente más nutritivos”, aseguran.



Además, los productos locales suelen ser cultivados sin la intervención de químicos agresivos, lo que significa que no sólo son mejores desde el punto de vista nutricional, sino que también son más saludables para el consumidor.

Aunado a ello, los expertos de la compañía perteneciente a Grupo Kosmos subrayan beneficios como una mayor frescura y sabor; menos pesticidas y aditivos en su producción; así como variedad para incluir en dietas balanceadas que cumplan con las necesidades nutricionales actuales.

Finalmente, en la Cosmopolitana también saben que mediante dicha tendencia por el consumo de productos locales está asegurado el impulso a pequeños productores, se fomenta la generación de empleo y se fortalece la economía de las comunidades.

