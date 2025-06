Yuri reacciona a la interpretación de ‘Detrás de mi ventana’ con Belinda ¿Le gustó?

La participación de Belinda en ‘Mentiras, la serie’ sigue generando reacciones, y ahora fue Yuri, intérprete original de ‘Detrás de mi ventana’, quien rompió el silencio para hablar sobre las nuevas versiones de sus temas en voz de la ‘Princesa del Pop en México’.

“Me gusta, me gusta, Belinda tiene otra forma de cantar, ella tiene su estilo y cuando me dijeron está cantando ‘Detrás de mi Ventana’, dije: ‘¿Qué y en mi tono? Ah, qué vieja tan arriesgada de veras, qué bárbara’”, declaró entre risas

La cantante admitió que al escuchar la versión compartida por sus fans, quedó sorprendida por el resultado: “Lo hace muy bien. Su estilo, su estilo es diferente al mío pero lo hace bien”.

Yuri quedó encantada de que Belinda cantara sus temas / Redes Sociales|

Reconoce su evolución

Aunque algunos usuarios en redes sociales señalaron que Belinda interpretó los temas en tonos más bajos que los originales, Yuri no lo consideró un problema. Por el contrario, celebró el trabajo de su colega.

“El papel está estupendo, actuó muy bonito, ella siempre se cuida mucho, es una persona que está haciendo su carrera y poco a poco va subiendo escalones y eso la ha dignificado más todavía porque aquí está demostrando que tiene su voz y que se defiende a su estilo”, detalló en entrevista.

Belinda se llevó una calificación perfecta, según Yuri / Redes Sociales|

¿Qué calificación le dio Yuri?

Cuando se le pidió evaluar la interpretación de Belinda, Yuri no dudó: “Sí, con mucho gusto, yo le pondría un 10.11”. La jarocha reconoció también el valor del proyecto general de la serie: “Todas las canciones de Mentiras son maravillosas. Es un gran proyecto. Estoy agradecidísima con todo el proyecto por haber pensado en mí y espero que le guste al público. Gracias por el apoyo que le han dado”.

Con estas declaraciones, Yuri no solo valida la propuesta de Belinda en la serie, sino que le abre las puertas del reconocimiento entre las figuras veteranas de la música pop en español.

La cantante agradeció que contemplaran sus canciones para 'Mentiras, la serie' / Especial|

