Mentiras, La Serie: Belinda y Regina Blandón reviven los 80 en Amazon Prime

Belinda y Regina Blandón protagonizan “Mentiras, La Serie”, el misterio musical que llega a Prime Video. El musical ochentero se transforma en un thriller de suspenso y nostalgia con elenco estelar.

El próximo 13 de junio, Amazon Prime Video estrenará Mentiras, La Serie, una moderna adaptación del icónico musical mexicano creado por José Manuel López Velarde. Con un elenco encabezado por Belinda, Regina Blandón, Diana Bovio, Mariana Treviño y Luis Gerardo Méndez, la historia se lanza a más de 240 países y territorios, apostando por una narrativa de alto impacto visual y emocional.

¿De qué trata la historia?

Cuatro mujeres, un funeral y muchas verdades por revelar

Durante el velorio de Emmanuel (Luis Gerardo Méndez), cuatro mujeres, Daniela (Belinda), Yuri (Regina Blandón), Dulce (Diana Bovio) y Lupita (Mariana Treviño), descubren que compartían algo más que el luto: todas mantenían una relación amorosa con el mismo hombre. La revelación se torna aún más oscura cuando se confirma que Emmanuel fue asesinado y que todas son sospechosas del crimen.

¿Cómo fue el cambio del teatro a la pantalla?

Gabriel Ripstein transforma el teatro en una serie con identidad propia. La dirección corre a cargo de Gabriel Ripstein, quien apuesta por una narrativa visual que rompe con el formato teatral tradicional. Su objetivo: “crear un lenguaje visual propio que honre el musical original pero que se adapte al formato de serie con identidad propia”. Así, el misterio se entrelaza con el humor, el drama y una crítica social sobre los roles de género, el amor y la traición.

El impacto de los 80s en esta historia

Más de 30 éxitos ochenteros le dan ritmo al suspenso

Ambientada en los años 80, Mentiras, La Serie se apoya en una potente banda sonora que incluye clásicos como Él me mintió, Ese hombre no se toca, La maldita primavera, Amiga mía y Tu muñeca. Las canciones no solo acompañan las escenas, sino que empujan la trama y refuerzan las emociones de los personajes.

Una apuesta fuerte de Prime Video para el 2025. Con su mezcla de nostalgia, misterio y comedia, Mentiras, La Serie busca conectar tanto con quienes crecieron con la música de los 80 como con nuevas audiencias atraídas por la intriga y el humor negro. La plataforma confía en que esta producción se convierta en una de sus grandes cartas del año.

