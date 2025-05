Cardenales ven la película Cónclave antes de votar por el nuevo Papa

Justo en el marco del inicio de las votaciones para elegir al nuevo Papa, surge la información de que varios cardenales se tomaron el tiempo para ver la película nominada a los Premios Óscar, Cónclave, justamente para conocer cómo es el proceso para nombrar al líder de la Iglesia Católica.

Fue el portal de noticias POLÍTICO el que publicó haber tenido una conversación con un clérigo involucrado en el cónclave que se lleva a cabo a partir de hoy en el Vaticano, quien le reveló: “Algunos cardenales la han visto en el cine”.

La película es protagonizada por Ralph Fiennes haciendo el papel del cardenal Thomas Lawrence/X |

Y es que, para muchos, será la primera vez que participen en la elección de un nuevo Papa, algo que no sucede desde 2013, cuando algunos de ellos todavía no habían sido nombrados cardenales y, por tanto, no participaron en aquel cónclave.

La Capilla Sixtina es donde se realizarán las votaciones para elegir al nuevo papa/AP |

¿De qué trata la película Cónclave?

La película Cónclave (2024), dirigida por Edward Berger y protagonizada por Ralph Fiennes, es un thriller político que explora el proceso secreto de elección de un nuevo Papa tras la muerte del pontífice anterior.

Basada en la novela homónima de Robert Harris, la historia se centra en el cardenal Thomas Lawrence (interpretado por Fiennes), quien es designado para supervisar el cónclave en el Vaticano. A medida que los cardenales se reúnen para elegir al nuevo líder de la Iglesia Católica, Lawrence descubre una conspiración y secretos que podrían sacudir los cimientos de la institución. Al final, para sorpresa de todos el elegido nuevo papa es un cardenal mexicano.

En la película Cónclave un cardenal mexicano es elegido como papa/X |

Cónclave ha sido reconocida por la crítica y ha recibido múltiples premios, incluyendo el BAFTA a Mejor Película y el Óscar al Mejor Guion Adaptado. La película está disponible en plataformas de streaming como Amazon Prime Video, en México.

