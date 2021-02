Coronavirus: Claudia Sheinbaum reconoció errores en inicio de vacunación a adultos mayores

La Ciudad de México, principal foco rojo de incidencia de la pandemia de Coronavirus y donde más inyecciones contra el Covid-19 se han aplicado, se quedó con poco más de 80 mil dosis para inmunizar a los adultos mayores. Los puntos de vacunación en Ciudad de México para los mayores de 60 años se implementaron en distritos periféricos en los que las filas y la desorganización se sucedieron.

La Jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, reconoció errores en las previsiones de afluencia y aseguró que "muchas personas" acudieron a vacunarse desde otros distritos.

"Ese fue el principal problema y estamos tomando medidas para que no nos ocurra el día de mañana", dijo, tras reportar más de 11 mil vacunados a primera hora de la tarde. Así sucedió en la suroccidental alcaldía de Cuajimalpa, donde la fila recorría centenares de metros alrededor del centro del Seguro Social en el que se aplicaban las dosis.

"Hubo algunas problemáticas al inicio de la jornada pero en general se han ido cumpliendo y evidentemente de todo esto siempre aprendemos y buscamos generar condiciones para los siguiente días y para las otras alcaldías, y como siempre ofrecemos disculpas por cualquier problemática y cualquier tiempo que hayan tenido que esperar, estamos haciendo el máximo para que las cosas estén mejor todavía", añadió la mandataria.

"No están organizados. Nada más estamos así pasando. Si estuviéramos organizados… La gente se mete (en la fila). No sé si no están informados pero la gente no hace caso", explicó a EFE Bruno Castillo, un jubilado de 63 años que hacía cola junto a la clínica pública de Cuajimalpa.

