Críticas a Michelle Renaud por comentarios antifeministas sobre su "rol de mujer" en el hogar

Michelle Renaud fue criticada en redes sociales por comentarios considerados antifeministas, rompiendo con la idea de una mujer empoderada e independiente.

La sociedad ha generado un debate sobre la sumisión de las mujeres y la necesidad de salir de roles tradicionales, incluso teniendo a un hombre a su lado sin depender de él como proveedor.

¿Qué dijo Michelle Renaud en el podcast?

En el podcast "Me Late Ser Humano", Michelle Renaud habló sobre la dinámica en su relación con Matías Novoa, destacando que él le dijo que no le correspondía resolver tanto.

En nuestro engrane (...) fue el yo entender que a mí me toca hacer el rol de la mujer (...) Yo entendí perfecto que mi rol era nutrir el hogar, nutrir a los niños, apoyarlo a él y su rol, para él sentirse independiente, seguro y que puede es proveer a esta familia, decidir de esta familia y yo confié"

¡Resuelve! Hombre o mujer, si estás en una relación… Ponte las pilas Acuérdate que una relación es de a 2 para que funcione. Ep.1 Construyendo una Familia Ft. Michelle Renaud - Enlace en el Perfil

Además, mencionó que su pareja le decía que no debía hacer nada más que lo que se esperaba de una mujer, y ella misma asumió que su papel era cuidar el hogar. Esto sucedió en una época en la que Michelle expresaba: "Yo mujer quiero ser hombre"

Michelle Renaud ha sido una persona que ha cargado con todo desde los 18 años, pero la decisión de aceptar su rol "de mujer" en el hogar le ha aligerado ese peso y lo ve como algo positivo.

De pronto decir: '¡Ay qué rico!' Me siento cuidada, me siento protegida, me siento acompañada y fue muy padre dejarle ese rol"

