Cuauhtémoc Blanco: ‘Con carácter seguiremos cuidando a Morelos de la pandemia’

El mismo carácter que demostró Cuauhtémoc Blanco para superar una de las etapas más complicadas de su vida por la lesión de la rodilla que tuvo hace 20 años, lo lleva y presenta siempre como gobernador de Morelos y la lucha hacia el Covid-19 continúa con firmeza y esperanza.

Aunque su estrategia de salud ha sido un éxito llevándose de forma preventiva y dispuso de un operativo de contención que evitó muchas más muertes, llama a seguirse cuidando de esta terrible enfermedad que no se apiada de nadie.

“Obvio que se necesita el carácter, estamos pasando por una situación muy difícil que mucha gente no creía y sí es una realidad. A todo mundo le ha dado, hemos visto gobernadores, diputados, empresarios y lamentablemente ha fallecido mucha gente.

“Siempre he dicho que sin la salud no somos nada y hay que tomarlo con seriedad; esto aún no acaba y hay que cuidarnos, cuidar a la familia y a los adultos mayores”, mencionó el Temo, quien no dudó en donar su salario para ayudar a la gente de Morelos en estos tiempos de la pandemia y ha acudido personalmente a entregar despensas en las localidades lejanas y cercanas de la capital del estado.

