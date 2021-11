Cuauhtémoc Ochoa: 'Reforma Eléctrica busca piso parejo para todos'

Hasta 400 mil millones de pesos anuales, es lo que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) lograría recuperar a través de la iniciativa de reforma eléctrica que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador, precisó Cuauhtémoc Ochoa, diputado de Morena por Hidalgo y Secretario de la Comisión de Energía.

El legislador hidalguense destacó que con esta iniciativa lo que se busca es ofrecer piso parejo para todos, al tiempo que se generaría un marco legal que genere un esquema de competencia justa y sin ventajas para los que hasta ahora las tienen.

“La situación actual tiene que cambiar. No más transferencias de recursos públicos a privados. No más simulación en el autoabasto. No más tarifas y despacho de energía por encargo, debemos generar competencia justa y piso parejo para todos y en todas las entidades”, indicó Cuauhtémoc Ochoa.

El diputado de Morena expuso que el sistema eléctrico debe depender del Gobierno Federal pues de esa forma, se dotaría a la CFE de competencia para poder vender energía eléctrica al tiempo que disminuirían las afectaciones en materia de recaudación y desabasto eléctrico.

“El objetivo es que la CFE también pueda entrar en la competencia y vender energía. Hoy hay 2 mil 800 municipios en el país de los cuales solamente 800 pagan energía. Si le dejáramos la inversión solamente a la iniciativa privada, obviamente ellos tendrían que hacer apagones porque no se les pagaría el recurso y la CFE hoy es quien absorbe ese tipo de afectaciones en las que los municipios no pagan los adeudos de energía eléctrica o incluso, el que la gente recurra a los denominados diablitos para disminuir el costo de su consumo”, explicó.

Luego de que en días pasados el presidente López Obrador dijera estar abierto a negociaciones para modificar la iniciativa de Reforma, el diputado Cuauhtémoc Ochoa señaló que se debe buscar lo que sea benéfico para todo el país e hizo énfasis en la apertura que existe por parte del Gobierno Federal para conocer la postura de todos los involucrados.

“La discusión debe ser propositiva y en beneficio de nuestro país. De ahí que se esté abriendo el debate con el sector privado y las diferentes organizaciones que puedan intervenir para aportar a esta reforma eléctrica en beneficio de todo el país”, indicó el diputado federal.

Finalmente, fue enfático al señalar que lo que se busca es competencia justa y bajo un marco legal regulatorio que sea equitativo para todos.

“Lo único que se les pide con la reforma es que paguen el costo real de la energía que consumen, eso ocurre en todas partes del mundo, el Gobierno Federal no puede seguir subsidiando. La iniciativa privada seguirá facultada para generar su propia energía eléctrica o bien, comprarla a la CFE pero todo, bajo un esquema de competencia”, destacó el diputado federal de Morena por el distrito V de Tula.

