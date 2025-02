De actor de Televisa en ¡Cachún Cachún Ra Ra! a vender flautas y chilaquiles

La falta de ofertas de trabajo en la televisión ha llevado a un reconocido actor y comediante a vender flautas, chilaquiles y antojitos mexicanos, esto pese a que en su momento interpretó a uno de los personajes más populares del programa de Televisa, “‘¡Cachún Cachún Ra Ra!”.

Con 65 años de edad y una distrofia muscular diagnosticada desde hace tiempo, que es una enfermedad degenerativa que afecta la movilidad, el actor y comediante Pepe Magaña ha sorprendido a todos al abrir un local en la Ciudad de México en el que ofrece diferentes antojitos mexicanos.

El lugar se llama Flautas del Cachún y se ubica en la calle Lago Trasimeno y Lago Mayor, de la colonia Peralitos, en la alcaldía Miguel Hidalgo, de la CDMX. En un horario de 12:00 p.m. a 10:00 p.m, este lugar abre de lunes a sábado, con Pepe Magaña muchas veces atendiendo personalmente.

¿Qué venden en el local de Pepe Magaña?

Tortas de chilaquiles: sin pollo, 43 pesos; con pollo, 53 pesos.

Orden de chilaquiles: sin pollo, 55 pesos; con pollo, 65 pesos.

Flautas: orden de tres flautas, 65 pesos; cuatro flautas, 83 pesos; cinco flautas, 99 pesos.

Refrescos: desde 20 pesos.

¿Por qué Pepe Magaña ahora vende antojitos mexicanos?

Pepe Magaña decidió abrir este local de antojitos mexicanos debido a la falta de ofertas de trabajo en televisión y en general en el medio artístico, el cual considera actualmente que está muy cerrado.

“Me gusta estar activo, no estar aquí en mi casa cuando no tengo trabajo, tengo 65 años, me siento muy bien, ya tiene muchos años que dejé los vicios y me he dedicado a trabajar, a cuidarme. Pero a veces llegas a una empresa de televisión y quieres ver si te pueden incluir en alguna telenovela, alguna serie y no sé, está muy cerrado ese círculo. Entonces uno se siente mal, por eso yo genero mi trabajo como productor, como director, como actor y emprendiendo con las flautas, me surgió la idea y se la platiqué a mi hija que me apoya en todo”, declaró el actor a Publimetro.

¿Quién es Pepe Magaña?

Pepe Magaña, cuyo nombre completo es José Buenaventura Magaña López, es un actor, comediante y escritor mexicano que alcanzó gran popularidad en la década de los 80 gracias a su papel como el Profesor Villafuerte en el programa juvenil "¡Cachún cachún ra ra!".

Además de su participación en este programa, Magaña ha tenido una carrera diversa en televisión, cine y teatro. Ha formado parte de producciones como "La Escuelita VIP" y ha compartido escenario con figuras como Kuno Becker, Luis de Alba, Niurka Marcos, Lorena Herrera, Sergio Mayer y Alfonso Zayas.

