“¿De qué te disculpas?”: Ciro Gómez Leyva defiende a Claudia Mollinedo, ‘Lady Polanco’

El caso de la periodista Claudia Mollinedo, apodada como ‘Lady Polanco’, sigue dando de qué hablar. Luego de su polémico video en el que critica a un restaurante en Polanco, ahora el comunicador Ciro Gómez Leyva salió en su defensa, asegurando que su excompañera de trabajo fue víctima del escrutinio en redes sociales.

"Querida amiga, qué gusto tenerte aquí": el respaldo en Radio Fórmula

Fue durante una reciente emisión del noticiario que conduce Gómez Leyva en Radio Fórmula, que Mollinedo fue invitada para una entrevista en la que detalló lo ocurrido el pasado 25 de julio, cuando, junto a unas amigas, publicó un video en Instagram quejándose del trato recibido en el restaurante Bagatelle, el cual les pidió que se retiraran tras concluir su horario de servicio.

“Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar en este momento, compañera mía... Compañera nuestra por poco más de dos años en el noticiero de Imagen Televisión de la noche. Querida amiga, qué gusto tenerte aquí”, expresó Ciro.

"Ofrezco una disculpa pública": el mensaje de Mollinedo

Posteriormente, Claudia Mollinedo reiteró su disculpa, tal como lo había hecho en un video publicado el lunes por la noche:

“Quiero ofrecer una disculpa pública a todos los trabajadores del restaurante Bagatelle, en Polanco, porque no justifica el hecho de que nos estuviéramos divirtiendo y de que nos la estuviéramos pasando muy bien. No justifica el que nosotros nos hayamos quedado sin intenciones de dañar a nadie”.

"¿De qué te disculpas?": Ciro y Feregrino critican a las redes

Durante su intervención, Ciro Gómez Leyva la interrumpió para señalar que no debía disculparse, argumentando que fue víctima del linchamiento digital:

“¿Y de qué te disculpas? En el video, al menos el que vi, no les dices cosas, no los insultas, nada. ¿De qué te disculpas?”, cuestionó el periodista.

A lo que su colaborador Manuel Feregrino añadió:

“No se descontextualizó. Las redes sociales hicieron lo que hacen siempre: destruir, destrozar, despedazar a quien puedan. Y en este caso te tocó a ti por andar subiendo vídeos”.

No fue Imagen Televisión, fue El Independiente

Claudia Mollinedo aclaró que la suspensión laboral no fue por parte de Imagen Televisión, sino del periódico El Independiente, medio para el que colaboraba con una columna:

“Ellos emitieron un comunicado que me hicieron llegar también de manera unilateral vía WhatsApp para decirme que se me suspendía de manera temporal, es textual, se me suspendía de manera temporal hasta que los hechos se aclararan. Yo no sé qué haya que aclarar. Estoy totalmente abierta a hacer cualquier tipo de aclaración. Por eso estoy aquí”.

