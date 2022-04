Debanhi Escobar: Taxista contó su versión de por qué se bajó del carro

Mucho se ha especulado sobre el taxi donde viajaba Debanhi Escobar, por lo que el trabajador salió a dar su versión de los hechos.

Juan David Cuéllar reveló que la joven se bajó del vehículo y ya no quiso volver.

“Antes de llegar a la carretera Laredo me dice que me detenga, y yo pensando que iba a vomitar, en ningún momento pensé que se fuera a bajar, se baja y ahí es donde yo tomó las fotografías y le aviso a sus amiga que se bajó e incluso a un compañero le aviso.

“Duro 3 minutos parado a ver si regresa o se arrepiente, ella nunca volteó y yo lo que hice fue seguir. Yo no puedo hacer nada", mencionó para 'Atomix'.

De igual forma, Juan David aseguró que Escobar se encontraba en estadio de ebriedad: "La chava no estaba en sus cinco sentidos, eso sí lo puedo decir, no hilaba las oraciones, no tenía una plática concisa".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: COOPERATIVA CRUZ AZUL: SE REGISTRÓ UN ENFRENTAMIENTO QUE DEJÓ HERIDOS Y MUERTOS EN LA PLANTA DE TULA