Decir “chiriwillo” puede llevarte a la cárcel en Coahuila… pero ¿qué significa?

Autoridades piden denunciar a todas aquellas personas que utilicen esta palabra de manera discriminatoria

Autoridades piden denunciar a todas aquellas personas que utilicen esta palabra. | Pixabay
Geovanni Rodríguez Catarino
16 de Enero de 2026

Mucha atención, porque si eres de las personas que acostumbra utilizar la palabra “chiriwillo” (o “chirigüillo”), podrías enfrentar consecuencias penales, de acuerdo con una nueva disposición del gobierno del estado de Coahuila que busca combatir la discriminación en la región norte de México.

El uso de esta palabra se puede castigar con prisión en Coahuila/Pixabay
El uso de “chiriwillo” es considerado discriminatorio

En la región sureste de Coahuila es común escuchar entre la población los términos “chiriwillo” o “chirigüillo”, utilizados de manera peyorativa y discriminatoria para referirse a ciertas personas.

Sin embargo, emplear estas palabras podría derivar en sanciones penales, ya que su uso es considerado una forma de discriminación, vejación o exclusión.

El término &quot;chiriwillo&quot; es considerado una discriminación en el norte del país/Pixabay
Autoridades llaman a denunciar su uso

Bajo este contexto, Patricia Yeverino Mayola, titular de la Dirección para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación en Coahuila, señaló que se trata de un término abiertamente discriminatorio y llamó a la ciudadanía a denunciar a quienes lo utilicen.

Es una palabra negativa, que tiende a estigmatizar a cierto grupo de personas. Como saben, esta palabra se ha usado o se está usando para quienes tienen un nivel económico diferente, humilde, y que no habla de la descripción de las personas, sino que tiene un contenido de carácter negativo.

Estamos acostumbrados a decir ‘así se dice, no pasa nada’, pero esa forma de comunicarse es ofensiva y vulnera los derechos de terceros”, comentó Yeverino.

Arresto y condena a prisión son algunas de las sanciones que establece el Código Penal local/Pixabay
¿Qué significa “chiriwillo”?

La palabra “chiriwillo” o “chirigüillo” se utiliza comúnmente en estados como Nuevo León, Baja California y Coahuila para referirse a personas provenientes de la Ciudad de México o del sur del país que migran al norte para trabajar, principalmente como obreros.

Su connotación es peyorativa, y en Coahuila también se emplea de forma ofensiva y discriminatoria para aludir al color de piel, nivel educativo, aspecto físico o forma de vestir de una persona.

Una multa económica puede ser otra de las sanciones por usar la palabra discriminatoria/Pixabay
Las sanciones por usar “chiriwillo” en Coahuila

El uso de las palabras “chiriwillo” o “chirigüillo”, tanto de manera verbal y presencial como a través de redes sociales, puede derivar en penas de cárcel o multas económicas.

De acuerdo con el Artículo 239 del Código Penal de Coahuila, la discriminación, vejación o exclusión se castiga de la siguiente forma:

  • Prisión: de tres meses a un año de cárcel.
  • Trabajo comunitario: de seis meses a un año de labores a favor de la sociedad o libertad supervisada.
  • Multas económicas: entre 300 y 500 días de multa, lo que equivale a 35 mil 193 a 58 mil 655 pesos.

