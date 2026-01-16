Leyenda de “Alarma Presidencial” será borrada de los celulares ¿Pero qué significa?

La presidenta Sheinbaum asegura que ese nombre no tiene nada que ver con su administración

La alerta de Protección Civil ha causado molestias y críticas por parte de los usuarios.
Jorge Reyes Padrón
16 de Enero de 2026

Luego del sismo de magnitud 5.3 registrado la noche del jueves 15 de enero con epicentro en San Marcos, Guerrero, millones de mexicanos recibieron una notificación en sus celulares con el encabezado “Alarma Presidencial”, lo que generó confusión y memes en redes sociales.

Este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó el tema durante su conferencia mañanera desde Ecatepec y pidió que se retire el nombre del mensaje, aclarando que “no tiene nada que ver con la Presidenta”.

El jueves un sismo de 5.3 despertó a los capitalinos por la 'Alarma Presidencia' / Especial
Es que el ruidito del teléfono... Afortunadamente no pasó nada, nos informó la coordinadora de Protección Civil, Laura Velázquez, pero sí el sonidito del teléfono está; por cierto, no le han quitado lo de ´alarma presidencial´”, dijo Sheinbaum.

¿Qué es una “Alerta Presidencial”?

A pesar del nombre, no se trata de una orden directa del Ejecutivo Federal. En realidad, la alerta forma parte del sistema de notificaciones de emergencia inalámbrica (WEA, por sus siglas en inglés) implementado por autoridades como la Coordinación Nacional de Protección Civil.

Parte de las quejas también es el sonido que emiten los celulares / FREEPIK
Este tipo de mensajes se utiliza para advertir sobre sismos, huracanes, amenazas a la seguridad pública o para emitir simulacros. Su nombre técnico es heredado de modelos en países como Estados Unidos y Canadá, y no implica participación directa de la Presidencia.

¿Por qué dice “Alerta Presidencial”?

El encabezado aparece principalmente en todos los dispositivos de iPhone o Android, debido a cómo iOS clasifica internamente este tipo de notificaciones. En Android aparece simplemente como “Alerta de emergencia” o “Alerta sísmica”.

La 'Alarma Presidencial' sale en todos los dispositivos / Redes Sociales
La notificación enviada tras el sismo de Guerrero alcanzó a más de 80 millones de celulares en México, y aunque fue efectiva para alertar a la población, el encabezado generó desinformación y varias teorías en redes sociales, de ahí la solicitud presidencial para modificarlo.

La presidenta Sheinbaum ya dio la orden de retirar la leyenda / Especial
