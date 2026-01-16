VIDEO: Lady Mexibús causa caos por negarse salir del carril exclusivo en Ecatepec

Una joven apodada en redes sociales como Lady Mexibús desató el caos en el municipio de Ecatepec, Estado de México, tras negarse a abandonar el carril confinado del transporte público mientras circulaba en su bicicleta eléctrica.

El incidente, ocurrido la mañana del pasado jueves 15 de enero, duró más de 15 minutos y provocó afectaciones al servicio del Mexibús, uno de los sistemas de movilidad más utilizados en la zona.

A la joven le pidieron abandonar el carril confinado del Mexibús pero se negó / Redes Sociales

Lady Mexibús desata críticas

Según videos difundidos en redes sociales, la joven se internó en el carril exclusivo y rechazó las indicaciones de automovilistas y agentes de tránsito para que se retirara. La razón que dio desconcertó a todos: “Mis condiciones me condicionan”.

La frase, tan críptica como viral, desató las críticas de cientos de usuarios que consideraron irresponsable su comportamiento, ya que el carril confinado es únicamente para unidades del transporte público.

La conductora de la bicicleta eléctrica tampoco portaba casco / Redes Sociales

“¡Ya salte de ahí!”

Durante el enfrentamiento, la mujer insistía en que lo hacía por seguridad, pues consideraba más peligroso circular en el carril vehicular mixto. Sin embargo, los presentes, incluidos los policías, le señalaron que su permanencia en esa zona no solo interrumpía el servicio, sino que representaba un riesgo tanto para ella como para los pasajeros del Mexibús.

“¡Ya salte de ahí!”, gritaron algunos conductores molestos. La ciclista respondió alterada: “Podría ser su hija”, sin ceder ni un centímetro.

Lady Mexibús soltó unas frases que le provocaron burlas en redes / Especial

Incluso un tráiler quedó detenido a un costado de la escena por el tráfico generado. El conductor del vehículo pesado se ofreció a ayudarla a salir del carril, señalando el peligro que representaba su obstinación.

El debate en redes

La historia de Lady Mexibús generó un intenso debate en redes sociales. Algunos la defendieron, señalando los riesgos que enfrentan ciclistas en el Valle de México. Pero la mayoría la acusó de imprudente, por utilizar un espacio exclusivo para transporte público.

La joven provocó que el Mexibús no avanzara por unos minutos / Redes Sociales

En videos posteriores, usuarios exigieron mayor vigilancia para evitar que este tipo de actos se repitan, y llamaron a generar conciencia sobre el uso correcto de las vías.

