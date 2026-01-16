Olinia, el primer auto eléctrico mexicano: ¿cuándo sale a la venta y cuánto costará?

El primer auto eléctrico ensamblado y diseñado completamente en México ya tiene fecha de lanzamiento. Se trata de Olinia, un minivehículo urbano ideado por investigadores, ingenieros y estudiantes de instituciones públicas mexicanas, como el IPN y el TecNM, bajo la coordinación de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI).

La presidenta Claudia Sheinbaum fue quien confirmó que este proyecto de movilidad sustentable estará disponible para el público a partir del primer trimestre de 2027. “Vamos a poder comprar, todas las mexicanas y mexicanos, un mini vehículo eléctrico Olinia, hecho por investigadores, investigadoras, estudiantes de las distintas instituciones de educación pública de nuestro país”, dijo la mandataria en un video difundido en redes sociales.

Olinia, el primer auto eléctrico hecho en México / Redes Sociales

Olinia: pensado para las ciudades mexicanas

Diseñado especialmente para el contexto urbano de México, Olinia no pretende competir con autos de lujo, sino con motocicletas, motonetas o vehículos altamente contaminantes. Será ligero, funcional y contará con autonomía suficiente para superar pendientes y desplazarse por la ciudad de forma eficiente. Además, podrá cargarse en cualquier enchufe convencional, lo que facilitará su adopción sin necesidad de infraestructura especial.

La presidenta Sheinbaum ya dio fecha para la salida de los vehículos / Especial

En una reciente visita a Puebla, Sheinbaum supervisó los avances del proyecto y conoció de primera mano los prototipos desarrollados por jóvenes ingenieros y científicas mexicanas. La meta es clara: convertir a México en productor de tecnología sustentable, sin depender de empresas extranjeras.

Precio accesible y modelos disponibles

Uno de los puntos que más ha entusiasmado al público es su precio estimado, que oscilará entre los 90 mil y 150 mil pesos, una cifra muy por debajo del costo promedio de otros vehículos eléctricos en el mercado.

Su precio será entre los 90 mil y 150 mil pesos / Redes Sociales

Además, se espera que haya varios modelos disponibles, pensados para distintos perfiles de usuario y con diseño moderno. Cada unidad portará el nombre y logotipo “Olinia”, un término con raíces en el náhuatl que evoca movimiento, fuerza vital y origen mexicano.

Se busca una mejor movilidad que cuide el medio ambiente / Especial