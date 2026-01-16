Feria de San Marcos 2026: Esta es la lista completa de artistas confirmados

La cuenta regresiva ha comenzado. La Feria Nacional de San Marcos 2026 ya tiene cartel oficial y promete romperla con un elenco de primer nivel.

Con artistas como David Guetta, Andrea Bocelli, Goo Goo Dolls, J Balvin, Empire of the Sun y Grupo Frontera, Aguascalientes se prepara para vivir una edición inolvidable de la fiesta más grande de México.

Aguscalientes se alista para su fiesta más grande del año / FB: @ferianacionaldesanmarcosoficial

Durante la presentación del programa, la gobernadora Tere Jiménez no escatimó en elogios: “La Feria Nacional de San Marcos es color, alegría, fortaleza y, sobre todo, identidad. Una gran fiesta que nos recuerda quiénes somos y que demuestra que en Aguascalientes hacemos las cosas bien”.

La edición número 198 se celebrará del 18 de abril al 10 de mayo, y tendrá como escenarios principales el Foro de las Estrellas Nissan, la Plaza de Toros Monumental, el Teatro Morelos y la Isla San Marcos. Además, la Comunidad de Madrid y el estado de Chihuahua serán los invitados de honor.

La edición de esta año se realizará del 18 de abril al 10 de mayo / FB: @ferianacionaldesanmarcosoficial

Cartel oficial de la FNSM 2026

18 de abril: Entre Amigos

19 de abril: Luis Ángel “El Flaco”

20 de abril: Bryndis por Siempre

21 de abril: Goo Goo Dolls

22 de abril: J Balvin

23 de abril: Lara Campos

24 de abril: La Sonora Santanera

25 de abril: Andrea Bocelli

26 de abril: Álex Fernández

27 de abril: Orquesta Sinfónica Militar

28 de abril: Kany García

29 de abril: El Mimoso

30 de abril: José Carreras, Kenny G y López Yáñez

1 de mayo: Función de Lucha Libre

2 de mayo: Audre y Nuna, Eric Nam y Milli

3 de mayo: Foreigner

4 de mayo: Kumbia Kings y Mi Banda El Mexicano

5 de mayo: Grupo Frontera

6 de mayo: Mägo de Oz

7 de mayo: Lila Downs

8 de mayo: David Guetta

9 de mayo: Paulo Londra

10 de mayo: Empire of the Sun

Las estrellas internacionales estarán presentes durante todo el mes / FB: @ferianacionaldesanmarcosoficial

Serial taurino de talla internacional

El presidente del Patronato, José Ángel González Serna, adelantó que la fiesta brava contará con figuras internacionales como Andrés Roca Rey, Daniel Luque, Marco Pérez, Juan Ortega y Guillermo Hermoso de Mendoza. También participarán toreros mexicanos como Héctor Gutiérrez, Diego San Román, Luis David, Diego Sánchez, Leo Valadez y Emiliano Gamero.

“Cuando las costumbres de distintos lugares entran en contacto e intercambian sus mejores aspectos, estas crecen y nos hacen crecer como personas”, expresó.

Los clásicos del rock no podrían faltar en esta fiesta / FB: @ferianacionaldesanmarcosoficial

Cultura, seguridad y acceso gratuito

La FNSM ofrecerá más de 2 mil eventos, el 80% gratuitos, y contará con más de 70 cámaras de videovigilancia para garantizar la seguridad de los asistentes. Entre los artistas del Foro del Lago están confirmados Jumbo, Caloncho, Gepe y Hello Seahorse!, además del Encuentro Nacional de Arte Joven y el Premio Bellas Artes de Poesía.

“La feria es una experiencia abierta para todas las edades y para visitantes nacionales e internacionales”, reiteró la gobernadora.

La Feria de San Marcos contará con más de 2 mil actividades / FB: @ferianacionaldesanmarcosoficial