Cristian Castro vuelve al Auditorio Nacional: precios de boletos ¿Habrá más fechas?

El cantante está arrasando con sus presentaciones de ‘Desde el Corazón Tour 2026’

Sus presentaciones serán un viaje al pasado cargado de éxitos.
Sus conciertos serán un viaje al pasado cargado de éxitos. | FB: @cristiancastroclub
Jorge Reyes Padrón
16 de Enero de 2026

Después de una larga ausencia, Cristian Castro regresa a uno de los escenarios más importantes del país: el Auditorio Nacional. Como parte de su gira Desde el Corazón Tour 2026, el cantante ofrecerá dos fechas en la CDMX: 10 y 11 de marzo.

El hijo de Verónica Castro y Manuel "El Loco" Valdés promete un show con sus más grandes éxitos, desde “Azul” hasta “Por amarte así”, pasando por “No podrás” y “Yo quería”, en un concierto de más de dos horas lleno de nostalgia y potencia vocal.

Cristian Castro regresa a México con la gira 'Desde el Corazón' / FB: @cristiancastroclub
¿Cuánto cuestan los boletos para Cristian Castro en el Auditorio Nacional?

Los boletos ya tienen precio confirmado e incluyen los cargos por servicio. Aquí la lista completa:

  • PREFERENTE A: $4,670
  • PREFERENTE B: $4,085
  • PREFERENTE C: $3,800
  • PREFERENTE D: $3,510
  • LUNETA A: $2,574
  • LUNETA B: $2,225
  • LUNETA C: $1,990
  • BALCÓN A: $3,275
  • BALCÓN B: $3,040
  • BALCÓN C: $2,810
  • PRIMER PISO A: $1,755
  • PRIMER PISO B: $1,580
  • PRIMER PISO C: $1,465
  • PRIMER PISO D: $1,345
  • SEGUNDO PISO A: $1,160
  • SEGUNDO PISO B: $1,055
  • SEGUNDO PISO C: $880
  • SEGUNDO PISO D: $760
  • DISCAPACIDAD: $1,755

La venta general comenzó el pasado jueves 15 de enero a las 2:00 PM a través de Eticket. Pero en cuestión de horas agotó las dos fechas, por lo que se espera que sume en los próximos días otras fechas gracias a la alta demanda. 

El 10 y 11 de marzo, son las fechas de sus shows en el Auditorio Nacional / Especial
El regreso de una voz inconfundible

Cristian Castro, que actualmente tiene más de 11 millones de oyentes mensuales en Spotify, sigue vigente en el corazón del pop en español. Aunque ya no esté en el centro mediático como antes, su música permanece como un referente para generaciones enteras.

Las canciones del intérprete ha perdurado por décadas / FB: @cristiancastroclub
La gira Desde el Corazón es una oportunidad de volver a cantar a todo pulmón los temas que marcaron una época.

El hijo de Verónica Castro dejará Argentina para visitar tierras aztecas / FB: @cristiancastromoments
