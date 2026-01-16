¿Chivas será la base del Tri en 2026? Así ha representado el Rebaño a México en las Copas del Mundo

La Selección Mexicana tendrá un par de partidos de preparación de cara a la Copa del Mundo en casa; sin embargo, estos dos primeros duelos del año tendrá que enfrentarlos sin jugadores 'europeos' debido a que realmente no se disputarán en Fecha FIFA; es por ello que Javier Aguirre ha convocado a jugadores únicamente de la Liga MX.

Gracias a esta situación y sumado a la buena manera en la que han iniciado el Clausura 2026, Chivas es el equipo que más jugadores aporta a esta convocatoria con ocho, de los cuales incluso hay un par que tendrán su primera aparición con el combinado azteca.

Gran inicio de torneo para Chivas | MexSport

¿Cómo ha representado Chivas al Tri en Mundiales?

A pesar de ser un equipo de únicamente jugadores mexicanos, realmente Guadalajara no ha sido un equipo que aporte en gran número de jugadores a la Selección Mexicana, aunque sí ha sido variado el número de futbolistas con los que ha llegado a aportar en cada ciclo mundialista.

Por ejemplo, remontándonos hasta otro Mundial en México, pero en 1986, Fernando Quirarte fue el único jugador rojiblanco que formó parte de la lista final para enfrentar el torneo mundialista; pasando a Estados Unidos 1994, solamente Misael Espinoza se metió al listado.

Guadalajara podría ser líder antes de los duelos del Tri | MexSport

Fue hasta Francia 1998 cuando el número de jugadores subió para tener un total de cuatro con Jesús Arellano, Ramón Ramírez, Joel Sánchez, Claudio Suárez; en Corea-Japón 2002 volvió a bajar a dos con solo Ramón Morales y Oswaldo Sánchez.

Para Alemania 2006, se dio uno de los mayores números de futbolistas del Rebaño en asistir a la Copa del Mundo (6): Oswaldo Sánchez, 'Maza' Rodríguez, Carlos Salcido, Gonzalo Pineda, Ramón Morales y Omar Bravo; en Sudáfrica 2010, aunque el número bajó a cinco, siguieron siendo una buena cantidad, con Chivas aportando con Luis Michel, Jonny Magallón, Adolfo Bautista, Alberto Medina, y Javier Hernández, quien a la postre terminó yendo a Europa con el Manchester United.

Los siguientes dos Mundiales fueron terribles en cuanto a jugadores de Guadalajara en la Copa Mundial, pues tanto en Brasil 2014 como en Rusia 2018, ni uno solo de los miembros del plantel rojiblanco acudieron al certamen; no fue hasta Qatar 2022 que regresaron con un par: Roberto Alvarado y Alexis Vega.

El Rebaño vuelve a ser base de la Selección Mexicana | MexSport

¿Quiénes son los jugadores rojiblancos convocados para los primeros duelos del 2026?

El 'Vasco' Aguirre ha decidido convocar para estos primeros duelos ante Panamá y Bolivia a Raúl Rangel, Bryan González, Brian Gutiérrez, Richard Ledezma, Roberto Alvarado, Ángel Sepúlveda, Luis Romo y Armando González; sin embargo, el equipo también aportará con siete jugadores para las categorías menores del Tri, haciendo una convocatoria redonda para los tapatíos.