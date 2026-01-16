Chivas vs Querétaro: ¿Cuándo y dónde ver el juego de la Jornada 3 del Clausura 2026?

Chivas ha tenido un gran inicio de torneo en el Clausura 2026, pues no ha perdido puntos en sus primeros dos partidos en contra de Pachuca y Juárez; además, el Rebaño Sagrado llega con un envión anímico importante después de conocer la convocatoria de la Selección Mexicana, en la cual ha metido a ocho de sus jugadores, con dos 'debutantes' incluidos'.

Querétaro por su parte, llega con dos resultados totalmente contrarios al Rebaño, pues no ha sumado más que un solo punto y ya cuenta con una derrota en sus primeros dos compromisos de la mano de su nuevo entrenador.

El Estadio Akron recibe su segundo partido del año | MexSport

¿Cómo llegan ambos equipos al duelo de la tercera jornada?

Guadalajara, hasta antes de comenzar la Jornada 3, es el segundo lugar del Clausura 2026 después de haber conseguido dos victorias en el inicio del campeonato: 2-0 en casa ante Pachuca y 0-1 como visitante en contra de Juárez. Por el momento no han recibido gol, siendo el único equipo que se destaca en ese rubro, además de que por el contrario, han anotado tres.

El buen momento del Rebaño Sagrado ha dejado buenas sensaciones en el cuerpo técnico de la Selección Mexicana, pues Javier Aguirre ha decidido convocar a ocho jugadores del plantel de Gabriel Milito, con Richard Ledezma y Bryan Gutiérrez como dos de las principales novedades, ya que Richy ya ha sido convocado antes con Estados Unidos y 'Cotorro' pasa por un extraordinario momento futbolístico.

Brian Gutiérrez y 'Hormiga' González son dos de los convocados al Tri | MexSport

Gallos vive una realidad complicada a pesar de haber sumado a Esteban González, campeón en la liga de Chile con Coquimbo, como su nuevo entrenador, los queretanos empataron en su primer partido como visitantes ante los Pumas y en el segundo, haciendo su debut en casa, Tijuana les arrebató el marcador con un 1-2 final.

El equipo blanquiazul ha tenido solo dos anotadores en el presente torneo: Mateo Coronel y Ali Ávila; sin embargo, se enfrentarán al único equipo que no ha recibido ningún gol en las pasadas dos jornadas.

Querétaro requiere de una victoria | MexSport

¿Dónde ver al Rebaño ante los Gallos?