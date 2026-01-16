¿Cuántos viajes realizó el Metro en 2025? Esta es la cifra histórica

La reapertura de la Línea 1 y la promesa de modernización impulsan al transporte más usado de la CDMX

Hubo un recorrido de 40 millones 130 mil 47 kilómetros en los 12 meses del año.
Jorge Reyes Padrón
16 de Enero de 2026

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro cerró 2025 con una cifra que impresiona: mil 241 millones 582 mil 324 viajes realizados en sus 12 líneas. Este número representa un crecimiento cercano al 6% respecto a 2024, cuando se reportaron poco más de mil 171 millones de trayectos.

El director general del STC Metro, Adrián Rubalcava Suárez, celebró el logro y aseguró que se trata de un indicador claro de que el sistema está recuperando la confianza de los usuarios.

Los viajes fueron contados entre todas las Líneas del Metro / FB: @Metrocdmx
Metro recorre miles de kilómetros 

Esto sin duda es un gran logro, refleja que el Sistema está operando bien, de manera contundente, en beneficio de todos los ciudadanos. Los números reflejan lo importante que es el Metro en materia de movilidad”, declaró.

Además del aumento en los viajes, los trenes recorrieron en total 40 millones 130 mil 47 kilómetros, conectando a millones de personas a través de 195 estaciones distribuidas por la ciudad.

El Metro dio mil 241 millones 582 mil 324 vueltas / FB: @Metrocdmx
Línea 1, clave para la recuperación

Una de las razones de este repunte es la reapertura total de la Línea 1, que había estado en remodelación. Su regreso completo a operaciones significó un alivio para miles de usuarios diarios y fue clave para la mejora en la movilidad general.

La reapertura total de la Línea 1 ha sido clave para recuperar usuarios”, subrayó Rubalcava.

La reapertura de la Línea 1 contribuyó a aumentar los viajes / FB: @Metrocdmx
¿Y qué viene para 2026? Modernización de la Línea 3

El STC adelantó que este año comenzarán los trabajos de modernización en la Línea 3, una de las más utilizadas. El proyecto será ejecutado con el objetivo de causar el menor impacto posible a los usuarios. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha asegurado que la obra será parte del plan de fortalecimiento del Metro como eje fundamental del transporte público en la ciudad.

Este año continuarán las mejoras, pero ahora en la Línea 3 / FB: @Metrocdmx
