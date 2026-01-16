Prohibición de vapeadores en México: ¿Te pueden meter a la cárcel por usar cigarros electrónicos?

La guerra contra los cigarros electrónicos en México dio un paso más. A partir de este viernes 16 de enero, entrará en vigor la prohibición total para producir, importar, comercializar y vender vapeadores y cigarros electrónicos en todo el país, tras la publicación de las reformas a la Ley General de Salud en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

¿Qué está prohibido?

El decreto prohíbe absolutamente todo lo relacionado con la cadena comercial de estos productos: desde fabricar y transportar, hasta anunciar, vender o distribuir dispositivos como vapeadores, cigarros electrónicos y otros sistemas similares, incluidos los desechables.

En México queda prohibido producir, importar, comercializar y vender vapeadores / FREEPIK

También se veta cualquier tipo de publicidad, ya sea en redes sociales, televisión, medios impresos o digitales.

“La autoridad sanitaria podrá llevar a cabo la verificación, la aplicación de medidas de seguridad y la disposición sanitaria de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos”, se lee en el decreto.

Tampoco puede haber comerciales para la venta o consumo de vapeadores / FREEPIK

¿Me pueden detener por tener un vapeador?

Aquí viene lo importante: no es un delito cargar o usar un vapeador. Así lo aclaró el senador morenista Ricardo Monreal, quien explicó que la ley no busca criminalizar el consumo personal, sino el negocio detrás de estos productos.

“La ley no criminaliza el consumo ni la posesión individual. Si un joven está fumando ese cigarrillo electrónico, no tiene ningún problema”, dijo Monreal.

Para los consumidores no habrá sanciones por portarlos y usarlos / FREEPIK

La reforma está enfocada en combatir a quienes fabrican, venden y publicitan vapeadores, especialmente por el impacto en la salud de los jóvenes.

¿Por qué esta medida?

Según el Inegi, en México más de 500 mil adolescentes entre 10 y 16 años ya usan cigarros electrónicos. Esta cifra encendió las alarmas en el Congreso.

Los daños a la salud de los vapeadores hizo que se prohibieran / FREEPIK

“Esto es grave porque la evidencia científica indica que su consumo conlleva riesgos severos para la salud, incluso potencialmente mortales”, agregó Monreal.

La medida fue aprobada en diciembre del 2024 por el Congreso y ahora ya es ley. Las autoridades sanitarias tendrán la facultad de realizar inspecciones y decomisos.