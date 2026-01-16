Liga MX:¿Cuándo y dónde ver el Necaxa vs Atlas? EN VIVO

Luego de dos fechas que ilusionaron a los fanáticos, la Liga MX está de regreso con el Clausura 2026 y su Jornada 3, trayendo el vibrante duelo entre los Rayos del Necaxa ante los Rojinegros del Atlas, desde el Estadio Victoria de Aguascalientes.

Jornada 11 Apertura 2025 | IMAGO7

¿Cómo llega Atlas?

El equipo Rojinegro sueña con repetir la hazaña y de la mano de Diego Cocca, volver a soñar con un título de liga, sin embargo, el camino no será sencillo y así quedó demostrado en las primera dos fechas del campeonato.

En su debut, el equipo de Jalisco consiguió derrotar a la Franja del Puebla 1-0. Sin embargo, el equipo no pudo mantener los decibeles en alto y en su visita al Cuauhtémoc se vio superado por la máquina de Cruz Azul.

Equipo del Atlas | IMAGO7

¿Cómo llega Necaxa?

El equipo de Aguascalientes busca darle vuelta a la página de sus anteriores torneos y poder recuperar la hegemonía que poco a poco fue perdiendo. Ahora con la dirección de Martín Varini y los nuevos dueños, los Rayos pelearán por ser uno de los protagonistas del campeonato.

En las primeras dos jornadas, Varini y Necaxa llegan de la misma manera que su rival, pues consiguieron una victoria en la Jornada 1 en su visita a Santos, pero cayeron en casa ante los Rayados de Monterrey.

Victoria de Necaxa | IMAGO7

¿Cómo fue la última vez que se enfrentaron?

Los Rojinegros y los Rayos suman una larga lista de encuentros históricos y llenos de emociones, sin embargo, en los últimos años la balanza se ha emparejado, dejando resultados aleatorios para ambos conjuntos. En los últimos cinco partidos, el Atlas solo ha ganado un partido, empatado dos y concediendo dos victorias para Necaxa.

Atlas y Necaxa compartieron el rectángulo de juego por última vez en la Jornada 11 del Apertura 2025, cuando el equipo de Diego Cocca se impusó 3-2 en un emocionante duelo de temporada regular.

¿Cuándo y dónde ver el Necaxa vs Atlas?

FECHA: Sábado 17 de enero.

Sábado 17 de enero. HORA: 17:00 (hora centro de México).

17:00 (hora centro de México). LUGAR: Estadio Victoria, Aguascalientes, México.

Estadio Victoria, Aguascalientes, México. TRANSMISIÓN: TUDN, VIX+.