América mantiene la confianza: Azcárraga arropa a Jardine tras el arranque complicado de torneo

Tras un inicio complicado en este Clausura 2026, en Coapa se mantienen firmes. Emilio Azcárraga, Presidente de Grupo Ollamani, sostuvo una reunión clave con la directiva y el cuerpo técnico del América, en un encuentro que tuvo como objetivo refrendar el respaldo institucional al proyecto deportivo encabezado por André Jardine en el banquillo y con Santiago Baños en la dirigencia.

La cita se realizó la noche del jueves 15 de enero en un restaurante ubicado en la zona de Bosques de las Lomas, donde también estuvo presente Joaquín Balcárcel, Presidente del Segmento Futbol de Grupo Ollamani, como parte de la cúpula directiva de la compañía.

Azcárraga respalda el trabajo de Jardine | MexSport

¿Quiénes fueron los protagonistas de esta reunión?

Por parte del organigrama deportivo de las Águilas asistieron Santiago Baños, Presidente Deportivo de la institución, así como André Jardine, Director Técnico del primer equipo, acompañado de su auxiliar técnico Paulo Víctor, quienes formaron parte central de la conversación.

Durante la plática, Emilio Azcárraga manifestó su respaldo al proyecto deportivo que encabeza Santiago Baños desde la presidencia deportiva del club. El Presidente de Grupo Ollamani también refrendó su apoyo al trabajo desarrollado por André Jardine al frente del primer equipo, así como a la labor de Paulo Víctor como parte del cuerpo técnico, dentro de la estructura establecida por la institución.

Reunión entre directivos y cuerpo técnico | RÉCORD

La presencia de Joaquín Balcárcel, Presidente del Segmento Futbol de Grupo Ollamani, tuvo un papel relevante dentro del encuentro, al participar de manera directa en el diálogo con la directiva deportiva y el cuerpo técnico. Su intervención formó parte del mensaje institucional de continuidad y coordinación entre la empresa y el Club América en el desarrollo del proyecto deportivo.

Confianza en el futuro cercano

Este encuentro se dio en un momento clave para el América, con la planeación deportiva en curso y la intención de mantener estabilidad en el proyecto técnico que dirige André Jardine, acompañado por su auxiliar Paulo Víctor. Todo esto tras un inicio complicado en el Clausura 2026 en el que acumulan un empate y una derrota como local.

Sin embargo, de cara a lo que viene en este semestre en el que afrontarán tanto el Clausura 2026 como la CONCACAF Champions Cup, Emilio Azcárraga y compañía arroparon al estratega brasileño.

Mal inicio para Jardine y su equipo | MexSport

Desde que llegó al América en el Apertura 2023, André Jardine acumula tres títulos de liga, los cuales fueron parte de un histórico tricampeonato. Además, también levantó la Campeones Cup y tiene marca de 76 partidos ganados, 33 empates y 29 derrotas en 138 juegos dirigidos.

Sin embargo, todos estos logros han quedado atrás, pues en 2025 no ganaron ningún título, además de que se perdieron la oportunidad de ir al Mundial de Clubes. No obstante, este Clausura 2026 tampoco han iniciado conforme a lo esperado. Aún así, Emilio Azcárraga ya respaldó el proyecto de André Jardine.