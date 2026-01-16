César Garza lanza dardo a Tigres por su pasado en Rayados

Victoria especial. El mediocampista mexicano, César Garza vivió el triunfo de Pumas ante Tigres en el Estadio Universitario con sabor extra, pues además de ayudar a su equipo a romper una racha de casi 12 años sin ganar en el ‘Volcán’, también volvió a vivir la sensación de ganarle al acérrimo rival del club en el que debutó: Rayados de Monterrey.

Garza con Pumas | IMAGO7

Garza inició su carrera con Rayados, donde jugó 12 partidos de Primera División. Luego de su paso por el Dundee de Escocia, el mediocampista llegó a Universidad Nacional para el Clausura 2026, donde rápidamente ha demostrado su calidad para impulsar a la plantilla de Efraín Juárez.

¿Qué dijo César Garza sobre Tigres y su pasado en Rayados?

Con el sentimiento Rayado a flor de piel, Garza soltó una sonrisa cuando se le cuestionó sobre sus pensamientos de ganarle a Tigres, al considerar su pasado con el Monterrey. El mexicano destacó su experiencia de jugar por primera vez en el ‘Volcán’ y sacar una victoria trascendental.

“Por mi pasado Rayado se disfrutó el doble la victoria. Fue mi primera vez jugando en el ‘Volcán’ y muy feliz de que pude dar un buen partido… fue un gran día para mí”, expresó Garza con una evidente sonrisa al recordar lo que logró su equipo.

Garza en Rayados | IMAGO7

Pumas dejó sensaciones positivas al vencer a un equipo que normalmente le pesa, especialmente en esa cancha. Garza se convirtió en una de las sorpresas para el club y la afición se ilusiona con la proyección y las virtudes que puede aportar, en la búsqueda de romper una sequía de títulos que se extiende a casi 15 años.

Garza en Ciudad Universitaria | IMAGO7

Garza y su experiencia en Europa

Garza tuvo una experiencia positiva en el futbol europeo, con el Dundee de Escocia, algo que valoró por aprender una dinámica más intensa y con poco tiempo de tener el balón en los pies. Dichos aprendizajes espera reflejarlos en su estancia en la Liga MX.

Pumas se concentra en el partido del domingo ante León, en el que tendrán la oportunidad de tomar una racha positiva en el Clausura 2026. La localía puede ser un factor importante, además del dominio que Universidad Nacional mantiene sobre el conjunto Esmeralda desde 2021.