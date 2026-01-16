Bizarrap colabora con Gorillaz: escucha AQUÍ la canción más experimental

Lo que parecía un rumor imposible se volvió una realidad bizarra —y no lo decimos solo por el nombre del productor argentino—. Bizarrap, el fenómeno del beat y las Music Sessions, acaba de estrenar colaboración con Gorillaz, la icónica banda virtual británica, en una canción llamada "Orange County", incluida en el nuevo álbum The Mountain.

Y no es cualquier feat: el tema marca un antes y un después en la carrera del productor argentino, quien se mete de lleno en el universo musical de Damon Albarn, alejándose del formato que lo hizo famoso para experimentar en una pieza llena de capas, texturas y sonidos con tintes introspectivos y electrónicos.

Bizarrap logra entrar al mundo virtual de Gorillaz / Especial

¿Cómo suena ‘Orange County’?

No esperes una sesión de freestyle ni barras explosivas. Aquí, Bizarrap se adapta al estilo místico y etéreo de Gorillaz, aportando su sello electrónico sin dejar de honrar la esencia del proyecto. La canción tiene sintetizadores espaciales, la colaboración de la virtuosa del sitar Anoushka Shankar y la voz poética de Kara Jackson.

La letra de la canción, cargada de melancolía y reflexión, se alinea con el concepto general del álbum. “Sabes que lo más difícil es decir adiós a alguien que amas…”, dice uno de los versos. Damon y Jamie Hewlett explicaron que The Mountain es un disco que habla de despedidas y del amor que resiste el tiempo.

Ambos artistas le dieron su toque especial para crear algo muy experimental / IG: @bizarrap

Bizarrap lo celebra: "Todavía no puedo creerlo"

Desde sus redes, Bizarrap no ocultó su emoción por ser parte del álbum: “Todavía no puedo creer que estoy en un disco de Gorillaz. Es la banda que escuchaba de chico y que me inspiró a crear. Gracias Damon por la invitación, es un honor representar a Argentina acá”.

Con esta colaboración, el argentino confirma que su visión musical va mucho más allá del mundo hispano y que está listo para jugar en las grandes ligas de la industria global.

Bizarrap parece que está soñando al colaborar con su banda favorita / IG: @bizarrap

¿Cuándo se estrena el nuevo disco de Gorillaz?

The Mountain, el noveno álbum de estudio de Gorillaz, llegará a plataformas el próximo 27 de febrero de 2026. Será el primer disco lanzado bajo su propio sello, KONG, y contendrá 15 canciones.

Entre las sorpresas, también se incluye la participación del rapero argentino Trueno, quien aparece en la canción The Manifesto y será telonero oficial de la gira por Reino Unido e Irlanda.

El productor argentino es parte del nuevo disco de Gorillaz / IG: @bizarrap

El disco fue grabado en gran parte en la India, y mezcla electrónica con instrumentos tradicionales y letras en cinco idiomas distintos.

ESCUCHA AQUÍ LA CANCIÓN 👇🏻