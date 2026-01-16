Se cayó Twitter: Usuarios reportan fallas en X por todo el mundo

La red social X, antes Twitter, presentó una caída a nivel mundial la mañana de este 16 de enero, lo que provocó miles de reportes de usuarios que no pudieron acceder con normalidad a la plataforma, tanto en su versión web como en la aplicación móvil.

Desde primeras horas del día, usuarios comenzaron a señalar que la red social no cargaba publicaciones, impedía iniciar sesión o mostraba mensajes de error al intentar actualizar el contenido. Las fallas se reflejaron rápidamente en plataformas de monitoreo digital.

Desde las primeras horas de hoy viernes la app dejó de funcionar/Pixabay

Problemas en app y sitio web

De acuerdo con los reportes, los principales inconvenientes se concentraron en la imposibilidad de cargar el feed, errores al refrescar la página y bloqueos al momento de ingresar a las cuentas. En algunos casos, la pantalla mostraba avisos como “Algo salió mal, intenta de nuevo”.

En la versión web, varios usuarios se encontraron con errores de servidor, lo que impidió el acceso total a la plataforma durante varios minutos.

Este era uno de los mensajes que aparecía al intentar cargar el sitio/X

Reportes desde distintos países

Las fallas de X no se limitaron a una sola región. Usuarios de México, Estados Unidos, Argentina y otros países de América Latina, así como de Europa, reportaron problemas de manera simultánea, lo que confirmó que se trató de una interrupción global.

Plataformas como Downdetector registraron un aumento significativo de reportes en cuestión de minutos, con picos relacionados a problemas de conexión, carga del sitio y funcionamiento de la app.

La falla afectó a usuarios de todo el mundo/Pixabay

Errores detectados durante la caída

Entre los mensajes más comunes se identificaron errores 522 y 503, los cuales suelen estar relacionados con fallas de comunicación entre el servidor y el usuario, generalmente por saturación o problemas internos del sistema.

Estos errores afectaron principalmente a quienes intentaban acceder desde navegadores, mientras que en la app el fallo se reflejó en la falta de actualización del contenido.

Sin postura oficial inmediata

Hasta el momento de la interrupción, X no emitió un comunicado oficial explicando las causas de la caída ni el origen del problema técnico. Minutos después, algunos usuarios comenzaron a reportar que el servicio se restablecía de forma gradual.

La plataforma retomó su funcionamiento de manera paulatina, aunque en algunas regiones persistieron fallas intermitentes.

Poco a poco se ha ido restableciendo el servicio de X en todo el mundo/Pixabay

No es la primera caída del año

Esta interrupción se suma a otros episodios similares registrados en enero, lo que ha generado atención entre los usuarios habituales de la red social. En ocasiones anteriores, las fallas también fueron de alcance global y se resolvieron tras periodos breves de inestabilidad.

Por ahora, X volvió a operar con normalidad, mientras los usuarios continúan atentos ante posibles intermitencias en una de las plataformas digitales más utilizadas a nivel mundial.