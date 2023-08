Desmienten desaparición de cinco hermanos en Lagos de Moreno

Tras la difusión en redes sociales y medios de comunicación sobre la supuesta desaparición de cinco hermanos de apellidos Macías Noriega en Lagos de Moreno, la Fiscalía General del Estado de Jalisco y el alcalde Tecutli Gómez Villalobos han desmentido la información.

Los hermanos, identificados como Miguel (19 años), Armando (20 años), Melissa (22 años), Ricardo (23 años) y Ángel (25 años), habrían sido vistos por última vez el 19 de agosto, cuando se dirigían a visitar a familiares en la delegación de El Puesto. Sin embargo, la Fiscalía ha declarado que no cuenta con ninguna denuncia relacionada con la desaparición de los jóvenes.

El alcalde de Lagos de Moreno, Tecutli Gómez Villalobos, en coordinación con la Policía Municipal y la Fiscalía, realizó un rastreo en la zona donde supuestamente desaparecieron los jóvenes, pero no se encontraron testigos que pudieran identificarlos.

“Hoy circuló en redes y en algunos medios de comunicación el caso de una nueva desaparición de jóvenes en Lagos de Moreno. La Fiscalía del Estado aclara que NO existe denuncia en esta dependencia de parte de los familiares, ni ante el 911, ni en ninguna otra dependencia de Jalisco. En coordinación con la policía municipal de Lagos de Moreno se rastreó la zona donde supuestamente desaparecieron las jóvenes, pero nadie los identificó. La Fiscalía hace un exhorto a la ciudadanía a atender únicamente información oficial y está atenta a cualquier novedad”, sostuvo el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz.

La Fiscalía y el alcalde han exhortado a la ciudadanía a atender únicamente información oficial.



Cronología de la supuesta desaparición de cinco personas en Lagos de Moreno

11 de agosto: Se reporta la desaparición de cinco jóvenes en Lagos de Moreno, generando conmoción en la localidad.

19 de agosto: Se difunde en redes sociales la desaparición de los hermanos Macías Noriega. Se menciona que partieron en un auto Sentra con placas de Texas GSG 9342 hacia la casa de sus familiares en El Puesto, pero no llegaron a su destino.

20 de agosto: La Fiscalía General del Estado de Jalisco, a través de sus redes sociales, informa que no cuenta con ninguna denuncia sobre la supuesta desaparición de los hermanos. Además, se aclara que no se ha presentado ninguna denuncia ante el 911 ni ante ninguna otra dependencia.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MIGUEL BOSÉ CONFIRMA EL TERRIBLE ASALTO: ”DIEZ SUJETOS NOS TUVIERON ATADOS A MIS HIJOS Y A MÍ"