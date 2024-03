Después de 10 años de casados y tres hijos, pareja descubre que son primos

En redes sociales se encuentran todo tipo de historias, pero hay una que se ha vuelto tendencia en las últimas horas y en la que los protagonistas son una pareja que después de varios años de casados y tres hijos, descubrieron por casualidad que son primos.

No fue en Monterrey, sino en Colorado, Estados Unidos, que se dio esta atípica situación entre Joseph y Celina Quiñones, quienes se casaron en 2006 y producto de su matrimonio nacieron sus tres hijos. Hasta ahí todo bien, pues incluso en su boda, en la que compartieron las familias de ambos, todo caminó de manera normal.

¿Cómo descubrieron que eran primos?

Sin embargo, poco después de 10 años de casarse y gracias a unos estudios que se hicieron para monitorear su salud, descubrieron similitudes en su ADN y que el parecido físico entre sus familiares se debía a que son primos.

“Terminamos celebrándonos nuestra boda, e incluso entonces, nuestras abuelas se parecían mucho y se llevaban bien.

“Luego obtuvimos los resultados, y busqué el ADN del árbol genealógico y lo vi aparecer allí (a su esposo).

“Yo estaba como, '¿Deberíamos divorciarnos? ¿Se supone que debemos estar juntos?' Empecé a repensar y luego, después de un tiempo, dije: 'No, solo nos quedaremos juntos'. No hay nada que podamos hacer al respecto. No voy a dejar que un poco de sangre se interponga entre nosotros”, declaró la mujer para la revista ‘People’.

La prueba de ADN no revela con exactitud en qué grado son familiares con exactitud, aunque se cree que son primos segundos y séptimos.

“Me siento un poco más libre. Hay personas que aman sin importar qué o a quién, entonces, ¿por qué no puedo amar a mi primo por accidente?”, agregó Celina.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿POR QUÉ OPERARON DE EMERGENCIA A CONSUELO DUVAL? LA ACTRIZ DICE QUE SU VIDA ESTUVO EN PELIGRO