Selena Gómez se arrepiente y elimina fotos sexys que había publicado

Selena Gómez encendió las redes sociales, luego de que la actriz y cantante compartió un par de fotos sexys, las cuales más tarde se arrepintió de mostrar o simplemente su destino no eran hacerlas públicas, porque decidió eliminarlas.

La artista estadounidense, pero con raíces mexicanas, y quien en los inicios de su carrera formó parte del elenco de varios programas de Disney, sorprendió y al mismo tiempo maravilló a sus casi 430 millones de seguidores en Instagram, luego de publicar dos imágenes en las que si bien muestra su belleza natural, rompió con la imagen recatada que acostumbra.

En una de las fotos la interprete de canciones como ‘Love you like a love song’ y ‘People You Know’, se le ve mirando fijamente a la cámara y tocando su cabello, mientras se observa parte del escote que lleva, sin embargo, es la otra fotografía la que provocó revuelo en redes sociales, pues se muestra desde lo que parece el baño de su casa, con una posee sexy y en ropa interior, la cual en la parte de arriba consta de un brasier en color negro sin tirantes, que por su forma hace resaltar sus senos.

“Sigue siendo hermosa”, “La chica es muy guapa, el que la critica la verdad es pura envidia”, “Se ve muy bien”, fueron algunos de los comentarios que hicieron usuarios a sus fotos, las cuales aunque Selena Gómez borró de su perfil, ya eran virales en redes sociales.

¿Por qué ha cambiado el físico de Selena Gómez?

Otro de los temas en relación a Selena Gómez que se comentaron en redes sociales tras sus fotos sexys, es la enfermedad que padece desde 2015 y la cual le provocaría cambios físicos, pues se sabe que la también productora y empresaria padece lupus, la cual se define como un padecimiento que causa inflamación y dolor en cualquier parte del cuerpo, en el cual el sistema inmunológicos se ataca así mismo, afectando el sistema sano de cada persona al momento de luchas contra infecciones.

