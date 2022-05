Doctor Strange: In the Multiverse of Madness, la película más taquillera del 2022

Doctor Strange: In the Multiverse of Madness era una de las películas más esperadas por los fanáticos de la Fase 4 de Marvel, por ello, en su primer fin de semana se convirtió en la película más taquillera de todo el 2022.

De acuerdo con analistas cinematográficos de la empresa Exhibitor Relations, la cinta juntó más de 185 millones de dólares del 6 al 8 de mayo, superando por una gran diferencia a la de 'Los Chicos Malos', que juntó 9.8 MDD y 'Sonic 2', que recaudó 6.2 MDD. De hecho, el mismo portal reveló que la película se convirtió en la onceava más taquillera de toda la historia.

La secuela de Doctor Strange se convirtió en la segunda película más taquillera desde que comenzó la pandemia, y únicamente es superada por Spider-Man: No Way Home, que es su antecesora debido a los hechos ocurridos con el multiverso.

Doctor Strange: In the Multiverse of Madness es la segunda cinta cinematográfica de Marvel de la Fase 4 y es considerada la más importante hasta el momento, pues está conectada con las series WandaVision y Loki, así como con la tercera película del arácnido interpretada por Tom Holland y el propio actor principal del filme ya mencionado, Benedict Cumberbatch.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AVATAR ‘CAMINO DEL AGUA’: PRIMER VISTAZO A LA NUEVA PELÍCULA DE JAMES CAMERON