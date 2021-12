'Doctor Strange in the Multiverse of Madness': Marvel reveló nuevo tráiler de 'locura'. Doctor Strange en el Multiverso de Locura

Una de las películas más esperadas del 2022 es la segunda parte de 'Dr. Strange', quien en su secuela llevará por nombre 'Dr. Strange: In the Multiverse of Madness'.

A través de sus redes sociales, Marvel dio a conocer el primer avance de la cinta del hechicero, en la que podremos observar el regreso de algunos personajes como Wong, Wanda Maximoff, entre otros.

La película será dirigida por Sam Raimi, el director de la primera trilogía del Hombre Araña, en la que se explorarán más a fondo los temas y consecuencias del "multiverso", mismo que apareció por primera vez en la serie de WandaVision y Loki.

Este avance se puede apreciar al final de los créditos de 'Spider-man: No Way Home', como una segunda escena postcréditos.

"El Multiverso es un concepto del que conocemos terriblemente poco". Mira el nuevo adelanto de #DoctorStrange en el Multiverso de la Locura, de Marvel Studios. Estreno 5 de mayo, solo en cines pic.twitter.com/f1IUxuUzuL — MarvelLATAM (@MarvelLATAM) December 22, 2021

La película tenía planeado estrenarse en marzo del próximo año, pero por cuestiones de pandemia se retrasó el estreno y ahora será el 5 de mayo siendo la primera película de Marvel en el 2022.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MATRIX, UNA REVOLUCIÓN QUE REGRESA