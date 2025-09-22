Dr. Simi llega al paseo de la fama de Hollywood con Similandia

Por primera vez, Víctor González Herrera, CEO de Farmacias Similares, inauguró una sucursal de Similandia fuera de México.

La tienda insignia del Dr. Simi llegó al paseo de la fama de Hollywood, en Los Ángeles, California, Estados Unidos, con toda la serie de productos que la distinguen como cosméticos, suplementos, simipeluches de edición limitada, así como áreas de juegos virtuales e inmersivos.

Para Víctor González Herrera, esta inauguración representa una alternativa más para brindar entretenimiento y servicios de salud –con la calidad que caracteriza a Farmacias Similares– a más de 15.7 millones de personas de origen latino que residen en Los Ángeles.

También convierten al Dr. Simi en un símbolo de la identidad mexicana en el extranjero, especialmente, en la ciudad con más connacionales en Estados Unidos.

Durante el corte del listón, Steve Nissen, CEO de la Cámara de Comercio de Hollywood, también develó la Estrella de Excelencia al Dr. Simi que lo reconoce como un símbolo de esperanza, amabilidad y bienestar.

Con este reconocimiento, el Dr. Simi se convierte en el primer personaje ficticio mexicano con una estrella en el paseo de la fama de Hollywood y se suma a las más de 2 mil 815 personalidades que cuentan con este reconocimiento.

En esta ceremonia de inauguración también estuvieron presentes Hugo Soto Martínez, miembro del Consejo Municipal de Los Ángeles por el Distrito 13, Carlos González Gutiérrez, Cónsul General de México en Los Ángeles, Carmina González Mier, directora de Relaciones Públicas de Grupo Por Un País Mejor, y Andrés Saldaña, Coordinador Nacional de Ventas Franquicias.

Los beneficios de Similandia

Las personas que visiten la sucursal de Similandia en Los Ángeles podrán disfrutar de varias actividades como:

•⁠ ⁠La garra que les permitirá llevarse un Simipeluche edición especial.

•⁠ ⁠Arcade con videojuegos del Dr. Simi.

•⁠ ⁠Tres escenarios temáticos para tomarse selfies.

Además de diversas experiencias inmersivas como el videojuego de Rescate Galáctico donde los visitantes podrán convertirse en el Dr. Simi astronauta y combatir una plaga de gérmenes que busca invadir el planeta, mientras se divierten.

También están los juegos interactivos Memorama, Encuentra a Simi, Simi Avienta y Simi Baila, donde el Dr. Simi te reta a una batalla virtual de baile.

Asimismo, las personas encontrarán un arco de pantallas, donde Fundación SíMiPlaneta brinda una experiencia inmersiva para conocer tres proyectos que impulsa el CEO de Farmacias Similares, Víctor González Herrera:

•⁠ ⁠La mariposa monarca en Michoacán.

•⁠ ⁠Los arrecifes en Quintana Roo.

•⁠ ⁠Y la protección de los jaguares en la selva maya.

El arte de Similandia

La primera tienda de Similandia fuera de México contará con un mural de bricks integrado por 73 mil 728 piezas, donde se observan personajes icónicos que reflejan los lazos de amistad entre México y Estados Unidos.

Finalmente, en la parte exterior, habrá otro mural pintado por el artista Samuel Hagai, el cual refleja al Dr. Simi como la nueva estrella que llega a Hollywood y en sus diversas facetas como astronauta, un chef, bombero, cineasta, superhéroe, mariachi, huichol y hasta a la Dra. Lares.