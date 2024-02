Drake Bell anuncia emocionado su presentación en la Feria de las Fresas de Irapuato

Drake Bell, mundialmente conocido por su participación en la serie 'Drake & Josh', de Nickelodeon, causó sorpresa entre sus seguidores luego de anunciar efusivamente la felicidad que le genera su participación ni más ni menos que en la Feria de las Fresas, de Irapuato.

El cantante y actor estadounidense de 37 años compartió en redes sociales el cartel de su presentación, acompañando la imagen con un mensaje que dice:

"Feliz de anunciarles mi participación en el #teatrodelpueblo de la Feria de las Fresas Irapuato. Nos vemos este 23 de marzo junto con MTZ - Manuel Turizo - ¡No te lo pierdas!".

Las reacciones tras la publicación no se hicieron esperar y muchas giraban en torno a la sorpresa que les generaba que una estrella de la magnitud de Drake Bell, quien ha participado tanto como actor como músico en diferentes series, películas y programas de Estados Unidos, se muestre tan feliz de participar en una feria regional de México.

Y es que aunque parezca raro, no es nuevo el cariño y gusto que tiene Drake Bell por México, el cual empezó desde 2008 en su primera gira por nuestro país y cuando grabó un DVD al que tituló 'In Concert In Auditorio Nacional'.

Recientemente, Drake Bell ha aumentado su presencia en México con apariciones en diferentes producciones de Televisa y TV Azteca, e incluso en una función de lucha libre que tuvo lugar en la Arena Naucalpan, en el Estado de México.

¿Qué artistas cantarán en la Feria de las Fresas de Irapuato 2024?

La edición 2024 de la Feria de las Fresas de Irapuato se llevará a cabo del 15 al 31 de marzo, con 14 figuras de la música participando entre los que destacan Carin León, Julión Álvarez, Gloria Trevi, Fuerza Regida,, Banda El Recodo, La Arrolladora, Grupo Pesado, Manuel Turizo, Santa Fe Klan, Carlos Rivera, Edén Muñoz y Ha Ash.

