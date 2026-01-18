El Conjuro Primera Comunión el nuevo spin-off del universo de terror ya tiene fecha de estreno

Desde su estreno en 2013, El Conjuro se ha convertido en una de las franquicias de terror más exitosas del cine contemporáneo. Inspirada en supuestos casos paranormales, la saga logró conectar con el público y consolidar un universo cinematográfico que sigue creciendo más de una década después.

Ahora, Warner Bros. confirmó que esta expansión continuará con El Conjuro: La Primera Comunión, una nueva precuela que buscará profundizar en los orígenes del mal que recorre toda la franquicia. Aunque el proyecto aún no ha comenzado su rodaje, el estudio ya tiene claro cuándo llegará a la pantalla grande.

El Conjuro: La Primera Comunión será una precuela que ampliará el origen del mal dentro de la franquicia de terror./ Warner Bros

De acuerdo con información de medios especializados, la película tiene fecha de estreno prevista para el 10 de septiembre de 2027, una apuesta estratégica que sigue la línea de lanzamientos anteriores que tuvieron buenos resultados en taquilla durante la segunda mitad del año.

¿Cuándo se estrenará El Conjuro La Primera Comunión?

La elección de septiembre no es casual. Warner Bros. ha encontrado en ese periodo una ventana ideal para el terror, aprovechando la cercanía con la temporada de Halloween. Sin embargo, el calendario dependerá de que la producción arranque a tiempo, algo que todavía no está garantizado.

Warner Bros. confirmó que la nueva película del universo El Conjuro llegará a los cines en 2027./ Warner Bros

Para cumplir con la fecha establecida, el rodaje debería comenzar durante la segunda mitad de 2026. En caso contrario, no se descarta un posible ajuste en el estreno, una situación común dentro de la industria cinematográfica.

Una historia anterior incluso a La Monja

En cuanto a la trama, los detalles permanecen bajo reserva, pero se ha confirmado que La Primera Comunión se desarrollará cronológicamente antes de La Monja, cinta que hasta ahora ocupaba el lugar de la historia más antigua dentro del universo de El Conjuro.

Esto abre la puerta a una narrativa centrada en rituales religiosos, entidades demoníacas y los primeros indicios del mal, sentando las bases de lo que más adelante enfrentarían los famosos investigadores paranormales.

Completamente oficial, una película precuela de 'El Conjuro', llamada 'EL CONJURO: PRIMERA COMUNIÓN', se estrenará en cines el 10 de septiembre de 2027. pic.twitter.com/kzUGgD1urt — Cerebros (@CerebrosG) January 16, 2026

Otro cambio importante es el relevo creativo. James Wan no estará involucrado directamente en esta entrega. La dirección quedará en manos de Rodrigue Huart, mientras que el guion será desarrollado por Richard Naing e Ian Goldberg, marcando una nueva etapa para la franquicia.

Todo indica que Ed y Lorraine Warren no aparecerán en esta película, ya que los acontecimientos ocurren antes de sus casos documentados.