TikTok Awards 2026 cuándo son a qué hora y dónde ver la premiación desde México

Los TikTok Awards 2026 ya tienen fecha confirmada y prometen convertirse nuevamente en uno de los eventos digitales más comentados del año. La premiación celebra a los creadores de contenido que marcaron tendencia en la plataforma durante 2025 y reconoce su impacto dentro de la comunidad global de TikTok.

La ceremonia se llevará a cabo el jueves 29 de enero de 2026, con una transmisión pensada especialmente para el público de América Latina. Como en ediciones anteriores, el evento combinará entretenimiento, apariciones de influencers, música y momentos virales.

Los TikTok Awards 2026 se celebrarán el jueves 29 de enero y se transmitirán en vivo desde la plataforma./ Tik Tok

Uno de los momentos más esperados será la alfombra previa, donde creadores y personalidades digitales compartirán contenido exclusivo antes del arranque oficial de la premiación, calentando el ambiente rumbo a la entrega de reconocimientos.

¿A qué hora son los TikTok Awards 2026 y dónde verlos?

Los TikTok Awards 2026 podrán verse en vivo a través de la cuenta oficial @TikTokLATAM dentro de la aplicación. La transmisión de la alfombra roja, conocida como TikTok Carpet, comenzará a las 7:00 de la noche, mientras que la ceremonia principal iniciará a las 8:00 pm, tiempo del centro de México.

La premiación reconocerá a los creadores de contenido más influyentes del último año./ Pixabay

Además de la transmisión oficial, distintos creadores realizarán reacciones y coberturas en tiempo real, ampliando la experiencia para los usuarios que sigan el evento desde casa.

Cómo votar por tus creadores favoritos en los TikTok Awards 2026

La votación es una parte central de los TikTok Awards. Los usuarios pueden participar directamente desde la app, mencionando su voto en el apartado oficial del evento, donde aparecen las categorías y nominados.

El proceso es sencillo y gratuito, y permanecerá abierto hasta días previos al 29 de enero, por lo que TikTok recomienda votar con anticipación para apoyar a los creadores favoritos.