Motocicletas se disparan en la CDMX y desplazan al transporte público

Factores como la saturación y deficiencias del transporte público influyen en el cambio de hábitos

El uso de motocicletas y autos particulares sigue en aumento en la Ciudad de México. | Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
18 de Enero de 2026

En la Ciudad de México, la forma de moverse está cambiando de manera acelerada. Cada vez más personas optan por motocicletas y automóviles particulares, dejando de lado el transporte público, una tendencia que ya encendió alertas entre autoridades y especialistas en movilidad.

Datos recientes muestran que el parque vehicular de motocicletas continúa en ascenso, impulsado por su bajo costo, rapidez y facilidad para desplazarse en una ciudad marcada por el tráfico. A esto se suma el incremento de automóviles privados, lo que ha comenzado a modificar la dinámica vial de la capital.

El número de motocicletas en circulación continúa en aumento en la Ciudad de México, de acuerdo con datos oficiales./ Pixabay
Actualmente, en la CDMX circulan más de 820 mil motocicletas, una cifra que se mantiene al alza, de acuerdo con registros oficiales de movilidad. Este crecimiento ha sido particularmente notable en los últimos años, sobre todo tras la pandemia, cuando muchos usuarios buscaron alternativas al transporte colectivo.

Uno de los principales motivos detrás de este fenómeno es la percepción de un transporte público insuficiente o ineficiente, con problemas recurrentes de saturación, retrasos y falta de cobertura en algunas zonas, lo que empuja a los usuarios a buscar opciones individuales.

Cada vez más capitalinos optan por la motocicleta ante la saturación del transporte público./ Pixabay
¿Por qué cada vez más personas dejan el transporte público?

Especialistas señalan que el aumento en el uso de motocicletas responde a una combinación de factores: menores tiempos de traslado, ahorro en comparación con el automóvil y mayor flexibilidad frente al tráfico. En el caso de los autos, la decisión suele estar relacionada con comodidad y seguridad percibida.

Sin embargo, este cambio de hábitos también tiene consecuencias. El crecimiento del parque vehicular privado incrementa la congestión, eleva los niveles de contaminación y complica la convivencia vial, especialmente en avenidas principales y zonas de alta densidad.

En la CDMX ya circulan más de 820 mil motocicletas, una cifra que sigue al alza./ Pixabay
Riesgos y retos ante el aumento de motocicletas

Autoridades de movilidad han advertido que el aumento de motocicletas también representa un mayor riesgo de accidentes viales, ya que este tipo de vehículos es más vulnerable en choques y siniestros. Además, persisten retos relacionados con el uso de equipo de protección, respeto al reglamento y capacitación de conductores.

El fenómeno plantea un desafío importante para la CDMX: mejorar el transporte público para recuperar usuarios, al tiempo que se refuerzan políticas de seguridad vial y ordenamiento del tránsito ante el crecimiento de motos y autos.

Especialistas en movilidad advierten sobre los retos viales que implica el crecimiento de las motos./ Pixabay
