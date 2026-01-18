WhatsApp permitirá agregar una segunda foto de perfil para personalizar tu cuenta

WhatsApp continúa trabajando en nuevas funciones para reforzar la personalización de sus perfiles. La plataforma de mensajería prepara una actualización que permitirá agregar una segunda foto de perfil, una novedad que modificará la forma en la que los usuarios se presentan dentro de la aplicación.

La herramienta se encuentra en fase de desarrollo y llegará primero a versiones beta de WhatsApp./ Pixabay

De acuerdo con la información disponible, esta nueva imagen funcionará como una foto de portada o secundaria, complementando la foto de perfil tradicional. El objetivo es ofrecer más opciones visuales sin necesidad de reemplazar la imagen principal que aparece en chats y contactos.

La función se encuentra actualmente en fase de desarrollo, por lo que aún no está disponible para todos los usuarios. Sin embargo, ya ha comenzado a generar expectativa entre quienes buscan mayor libertad para personalizar su cuenta dentro de la app propiedad de Meta.

La imagen adicional funcionará como una foto de portada sin reemplazar la foto de perfil principal./ Pixabay

¿Cómo funcionará la segunda foto de perfil en WhatsApp?

La nueva imagen se mostrará dentro del apartado de perfil del usuario y no sustituirá a la foto principal. De esta forma, WhatsApp permitirá mantener una imagen clásica para los chats y una adicional que podrá verse al ingresar al perfil completo.

Todo indica que esta segunda foto podrá actualizarse de manera independiente, lo que dará mayor flexibilidad a quienes desean mostrar distintos aspectos de su identidad digital, sin afectar la imagen que aparece de forma predeterminada en las conversaciones.

Además, la función mantendría los controles de privacidad, permitiendo decidir quién puede ver esta imagen adicional, ya sea todos los contactos, solo algunos o nadie, siguiendo la lógica de configuración actual de la plataforma.

WhatsApp prepara una nueva función que permitirá agregar una segunda foto de perfil para personalizar la cuenta./ Pixabay

Aunque aún no hay una fecha oficial de lanzamiento, se espera que la herramienta llegue primero a versiones beta antes de habilitarse de forma general. Como ocurre con otras funciones, su disponibilidad dependerá del sistema operativo y de la región.

La llegada de una segunda foto de perfil confirma que WhatsApp continúa evolucionando más allá de los mensajes, apostando por perfiles más completos y personalizables, en línea con otras plataformas digitales que ya ofrecen opciones visuales similares.