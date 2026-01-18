Así se vivió la Shrek Run 2026 en CDMX

La Shrek Run 2026 convirtió las calles de la Ciudad de México en un auténtico pantano urbano desde muy temprano. A partir de las 6:30 de la mañana, miles de corredores —muchos caracterizados como Shrek, Fiona y otros personajes— se dieron cita para participar en una de las carreras temáticas más esperadas del año, generando tanto ambiente festivo como afectaciones viales importantes.

Cientos de corredores disfrazados de Shrek y Fiona participaron desde las 6:30 de la mañana en Paseo de la Reforma durante la Shrek Run 2026./ Georgina Sánchez

Desde antes del amanecer, Paseo de la Reforma comenzó a registrar cierres parciales y totales, lo que obligó a automovilistas a modificar sus trayectos habituales. La carrera no solo atrajo a fanáticos del running, sino también a familias y grupos de amigos que aprovecharon el evento para convivir y tomarse fotos en un ambiente completamente distinto al de una competencia tradicional.

El ambiente festivo marcó la Shrek Run 2026, donde los disfraces verdes y las sonrisas fueron protagonistas desde el arranque./ Georgina Sánchez

El recorrido atravesó puntos emblemáticos de la capital, lo que provocó la movilización de elementos de tránsito y seguridad para resguardar tanto a los participantes como a peatones. Aunque el evento transcurrió sin incidentes mayores, el impacto vial fue evidente durante las primeras horas del domingo.

A diferencia de otras competencias más formales, la Shrek Run destacó por su carácter lúdico. No importaba tanto el tiempo ni la posición, sino completar el recorrido y disfrutar el momento. Hubo quienes corrieron, quienes trotaron y quienes caminaron, pero todos compartieron la misma energía.

Las calles de la CDMX amanecieron tomadas por corredores temáticos durante la Shrek Run 2026, que inició a las 6:30 am./ Georgina Sánchez

Al final, la Shrek Run 2026 dejó una estampa distinta en la ciudad: calles tomadas por el deporte, el humor y la convivencia. Una mañana en la que la CDMX cambió el claxon por risas y convirtió el asfalto en un pantano… al menos por unas horas.