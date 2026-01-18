Lisa Fernanda Macías fue el primer amor de Christian Nodal y revela fotos inéditas de su adolescencia

El pasado sentimental de Christian Nodal volvió a llamar la atención luego de que Lisa Fernanda Macías, identificada como su primer amor, compartiera fotografías y videos inéditos de cuando ambos eran adolescentes. El material corresponde a 2016, mucho antes de que el cantante alcanzara la fama y se convirtiera en una figura constante de los reflectores.

El cantante aparece muy enamorado en el salón de clases junto a Lisa Fernanda, su primer amor./ X

Las publicaciones surgieron en medio del trend en redes sociales de recordar momentos de hace 10 años, dinámica que llevó a Lisa Fernanda a desempolvar recuerdos de su relación con Nodal. Las imágenes rápidamente captaron la atención de usuarios, quienes quedaron sorprendidos por ver una faceta completamente distinta del intérprete.

En las fotografías se observa a un Christian Nodal con uniforme escolar, dentro del salón de clases y mostrando una actitud cariñosa y cercana con quien fuera su pareja en aquella etapa. Las escenas reflejan una relación juvenil, lejos del glamour, los escenarios y la exposición mediática que hoy rodea al cantante.

Lisa Fernanda Macías compartió fotos inéditas de su relación con Christian Nodal cuando ambos eran adolescentes en 2016./ X

De acuerdo con el contexto de las publicaciones, Lisa Fernanda fue una figura clave en la adolescencia de Nodal, considerada incluso como su primer amor formal, cuando ambos compartían la vida escolar y planes propios de esa edad. En ese entonces, la carrera musical del sonorense apenas comenzaba a tomar forma.

La difusión de estas imágenes ha generado múltiples reacciones, sobre todo por el contraste entre aquel joven estudiante y el artista que hoy encabeza listas de popularidad. Para muchos seguidores, el material resulta una ventana al pasado más íntimo de Nodal.

Con el paso de los años, la vida sentimental del cantante ha estado marcada por relaciones con figuras públicas como Belinda, Cazzu y Ángela Aguilar, lo que ha mantenido su nombre en constante conversación mediática. Sin embargo, este episodio recuerda que su historia amorosa comenzó lejos de los reflectores.

Las fotografías forman parte del trend de redes sociales para recordar momentos de hace 10 años./ X

Hasta el momento, Christian Nodal no ha reaccionado públicamente a la difusión de estas fotos. No obstante, el interés generado confirma que cualquier fragmento de su pasado sigue siendo motivo de conversación entre fans y usuarios de redes sociales.