AC Milan vs Lecce EN VIVO Serie A Jornada 21

Esteban Gutiérrez
18 de Enero de 2026

 

 

El AC Milan regresa a casa este domingo con la misión de no perderle pisada al Inter. Situados en la segunda posición con 43 puntos, los dirigidos por Massimiliano Allegri atraviesan un momento de forma envidiable, acumulando una impresionante racha de 19 partidos invictos en la Serie A

Tras su reciente victoria por 3-1 ante el Como, el conjunto rossonero sabe que una victoria ante el Lecce es obligatoria para reducir la distancia de seis puntos que los separa del liderato.

El desempeño del Milan en el Estadio San Siro ha sido su mayor fortaleza esta temporada. Con solo 13 goles concedidos en 20 partidos, poseen una de las defensas más sólidas de Europa.

Por otro lado, el Lecce llega en una situación opuesta. Ubicados en la 17ª posición con 17 puntos, los "Salentini" se encuentran apenas tres unidades por encima de la zona de descenso. 

Su racha reciente es preocupante, habiendo fallado en conseguir una victoria en sus últimos cinco compromisos. Para colmo, enfrentan a un rival al que no logran vencer desde hace casi dos décadas (su último triunfo ante el Milan data de abril de 2006).

