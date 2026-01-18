LA Rams vs Chicago Bears EN VIVO Ronda Divisional NFL 2025

Sigue EN VIVO las acciones más importantes de este encuentro

LA Rams vs Chicago Bears EN VIVO Ronda Divisional NFL 2025
LA Rams vs Chicago Bears EN VIVO Ronda Divisional NFL 2025 | RÉCORD
Esteban Gutiérrez
18 de Enero de 2026

La Ronda Divisional de la NFL alcanza su punto máximo este domingo cuando los Los Angeles Rams viajen a la "Ciudad de los Vientos" para enfrentarse a los Chicago Bears en el Soldier Field. 

Este choque de titanes de la Conferencia Nacional no solo pone en juego un boleto al Juego de Campeonato de la NFC, sino que enfrenta a dos de las identidades más marcadas de la actual temporada: la ofensiva número uno de la liga contra la defensiva más oportuna de la NFL.

Ambas escuadras llegan a este compromiso tras superar pruebas de fuego en la Ronda de Comodines. Los Bears (12-6), sembrados como el número 2 de la NFC, sellaron su pase tras vencer a sus acérrimos rivales, los Green Bay Packers, con un marcador de 31-27 gracias a una remontada liderada por el joven Caleb Williams

Por su parte, los Rams (13-5), sembrados número 5, sobrevivieron a un tiroteo en Carolina al derrotar a los Panthers 34-31, reafirmando que son el equipo más peligroso fuera de casa gracias a la experiencia de su veterano mariscal de campo.

El enfrentamiento principal se resume en una estadística demoledora: la ofensiva de Los Ángeles es la mejor de la liga en puntos anotados (30.5 por juego) y en yardas totales, mientras que la defensiva de Chicago es la número uno en intercepciones (23) y en robos de balón totales (33). 

TE PUEDE INTERESAR

¡Adiós de Pittsburgh! Con la salida de Mike Tomlin, fuentes aseguran que Aaron Rodgers no regresa a Steelers

Steelers | 17/01/2026

¡Adiós de Pittsburgh! Con la salida de Mike Tomlin, fuentes aseguran que Aaron Rodgers no regresa a Steelers
NFL presenta avance con Bad Bunny rumbo al Super Bowl LX

NFL | 16/01/2026

NFL presenta avance con Bad Bunny rumbo al Super Bowl LX
Washington Commanders presenta primer vistazo de su nuevo estadio

Redskins | 15/01/2026

Washington Commanders presenta primer vistazo de su nuevo estadio
Te recomendamos
John Harbaugh es nuevo entrenador en jefe de New York Giants
NFL

LO ÚLTIMO