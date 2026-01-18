Real Sociedad vs Barcelona EN VIVO LaLiga Jornada 20

La Jornada 20 de LaLiga nos regala este domingo uno de los partidos más atractivos del campeonato: el FC Barcelona visita a la Real Sociedad en el Reale Arena.

El equipo de Hansi Flick llega en un estado de forma superlativo, buscando consolidar su ventaja en la cima de la tabla, mientras que los donostiarras intentarán aprovechar el factor campo para escalar posiciones y acercarse a la zona de competiciones europeas.

El Barcelona se mantiene como líder indiscutible con 49 puntos, aventajando por una unidad al Real Madrid (que ya ganó su partido de esta jornada). Los azulgranas encadenan cinco victorias consecutivas, la última de ellas un contundente 3-1 sobre el Atlético de Madrid.

La Real Sociedad, dirigida por Pellegrino Matarazzo, ocupa actualmente el 13º lugar con 21 puntos. Aunque su posición en la tabla es inusual para el potencial de su plantilla, los "Txuri-urdin" llegan con la moral reforzada tras vencer 1-2 al Getafe en el Coliseum.

El historial entre ambos en San Sebastián ha sido históricamente disputado, aunque en los últimos años el Barcelona ha logrado dominar. En la primera vuelta de esta temporada, el conjunto catalán se impuso 2-1 con una actuación destacada de Lamine Yamal.