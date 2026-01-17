Cae en México uno de los 10 más buscados del FBI: lo atraparon en Pachuca

Ni el calor ni los kilómetros fueron suficientes para ocultarlo. Alejandro Rosales Castillo, uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, fue detenido en Pachuca, Hidalgo, gracias a un operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Se trata de un caso de alto perfil: el fugitivo era buscado por las autoridades de Carolina del Norte, Estados Unidos, donde enfrenta cargos por homicidio en primer grado, secuestro, robo con arma y hurto de vehículo. El Buró Federal de Investigación ofrecía 250 mil dólares de recompensa por información que ayudara a dar con su paradero.

El FBI trabajó con autoridades mexicanas para su captura / FREEPIK

Presumen su detención

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, anunció el golpe vía redes sociales: “Derivado de trabajos de inteligencia y del intercambio de información con el @FBI, elementos de @SSPCMexico y @FGRMexico realizaron un despliegue coordinado en Pachuca, Hidalgo, donde fue detenido Alejandro ‘N’, quien cuenta con ficha roja y orden de arresto con fines de extradición”.

La ficha roja de INTERPOL, así como el cruce de información internacional, fueron clave. Según el comunicado, Rosales Castillo residía en Pachuca, donde fue localizado y capturado sin incidentes.

Alejandro Rosales se escondía en Pachuca, Hidalgo / FREEPIK

Su nombre no es nuevo en el radar de las agencias de seguridad. En 2017, fue incluido en la lista de los 10 más buscados por el FBI, luego de ser acusado por el asesinato de una mujer en Carolina del Norte.

Cae otro prófugo… en Playa del Carmen

Y la racha sigue. En otra operación independiente, Otmane Khalladi, prófugo acusado de fraude electrónico y lavado de dinero, fue detenido en Playa del Carmen, Quintana Roo.

Las agencias de seguridad se coordinan para la captura de criminales / FREEPIK

El secretario García Harfuch también confirmó este arresto como resultado del trabajo conjunto entre autoridades mexicanas, el FBI y múltiples instituciones nacionales.

“En una acción de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República, a través de AIC-INTERPOL, Secretaría de Marina, Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo, derivado del intercambio de información con FBI, fue detenido en Playa del Carmen, Otmane Khalladi”, indicó.

Khalladi, que usaba una identidad falsa para burlar a las autoridades, fue ubicado tras labores de inteligencia. Tras su detención, fue llevado ante el Instituto Nacional de Migración para iniciar el proceso de deportación.

Otmane Khalladi era buscado por fraude y estaba en Playa del Carmen / Especial