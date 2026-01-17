Roblox, el lado oscuro del juego: Sabine y Mary escaparon tras conocer a un hombre en línea en Neza

Lo que comenzó como una partida más en Roblox terminó por convertirse en una historia que puso en alerta a autoridades y familias. El pasado 9 de enero, Sabine y su hermana menor Mary, de apenas 10 años, salieron de su casa en Nezahualcóyotl rumbo a lo desconocido… sin dejar rastro.

Sus padres, al notar su ausencia, intentaron localizarlas por teléfono, pero los celulares de ambas estaban apagados. En cuestión de horas, las fichas de búsqueda fueron activadas, y con ello, una creciente preocupación por el destino de las niñas, quienes —se sospechaba— podrían estar siendo víctimas de un delito grave.

Las pequeñas desaparecieron el pasado 9 de enero en Neza / Especial

Las hallaron justo a tiempo

Pero la madrugada de este sábado 17 de enero, las autoridades lograron localizar a las hermanas en la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente (TAPO), en la alcaldía Venustiano Carranza. Estaban a punto de abordar un camión. Las rescató personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y fueron entregadas de inmediato a sus padres.

“Lamentablemente, no es un caso aislado. Ya investigamos si Roblox fue el canal para contactarlas”, señalaron fuentes cercanas al caso.

La Fiscalía de Edomex encontró a las pequeñas a punto de abordar un camión a provincia / Especial

Hasta el momento, no se ha confirmado quién las convenció de huir, ni el destino al que se dirigían, pero las autoridades ya indagan si detrás del caso está una red de captadores de menores a través de videojuegos en línea.

¿Una nueva trampa virtual para niños?

Roblox tiene más de 111 millones de usuarios en todo el mundo, y se estima que el 40% son menores de edad. Ese grupo etario es el blanco perfecto para tratantes, pedófilos y delincuentes que se hacen pasar por “amiguitos” dentro del juego.

Supuestamente las niñas fueron contactadas por un adulto en Roblox / Especial

“Contactan primero por el chat del juego y luego los invitan a hablar por Discord”, advierten especialistas en ciberseguridad. En estas plataformas —que carecen de filtros efectivos— los delincuentes usan avatares amigables, regalan artículos virtuales y establecen una relación de confianza hasta lograr lo impensable: que el menor huya.

El caso de Sabine y Mary no debe tomarse a la ligera. A pesar de que fueron halladas con vida, se suma a una tendencia preocupante en el uso de videojuegos como herramientas para el delito.

Todavía se desconoce a dónde iban la pequeñas / Especial