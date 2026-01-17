VIDEO / Desaparece avión con 11 personas abordo; el radar dejó de captarlo

Un avión de pasajeros con 11 personas a bordo desapareció este sábado cuando sobrevolaba una zona montañosa entre Java y Sulawesi, en Indonesia. Desde entonces, comenzó una operación de búsqueda que involucra helicópteros, drones y equipos en tierra, mientras las autoridades intentan descifrar qué ocurrió con la aeronave.

Se trata de un ATR 42-500 de turbohélice operado por Indonesia Air Transport, que cubría la ruta entre Yogyakarta y la ciudad capital de Sulawesi del Sur. El contacto con la torre de control se perdió a la 01:17 de la tarde (hora local) cerca de Leang-Leang, en la provincia de Sulawesi del Sur.

En las montañas se han encontrado restos de una aeronave / Redes Sociales

“Después de las últimas instrucciones del ATC, se perdió el contacto por radio y los controladores declararon la fase de emergencia de socorro”, informó Endah Purnama Sari, vocera del Ministerio de Transporte.

Intensifican la búsqueda de rescate

Las labores de búsqueda se intensificaron cuando excursionistas en el Monte Bulusaraung reportaron haber visto escombros, fuego y un logotipo que coincide con el de la aerolínea. Las autoridades trabajan para confirmar si se trata del avión.

Montañistas reportaron ver fuego y escombros / Redes Sociales

“Los avistamientos fueron reportados a las autoridades y están siendo verificados por los equipos de rescate que intentan llegar al área”, detalló el general de División Bangun Nawoko.

Misión oficial y tripulación completa

A bordo del avión viajaban ocho miembros de la tripulación y tres pasajeros, todos empleados del Ministerio de Asuntos Marinos y Pesca, quienes realizaban una misión de vigilancia aérea relacionada con el control pesquero del país.

En el avión iban varios tripulantes y gente del gobierno de Indonesia / Redes Sociales

“Tendremos que confirmar todo con pruebas. Pero las posibilidades aumentan tras el hallazgo de los excursionistas”, añadió el ministro Sakti Wahyu Trenggono en conferencia de prensa.

Las condiciones meteorológicas en la zona eran adversas: nubes densas y visibilidad reducida a ocho kilómetros. El terreno escarpado del Parque Nacional Bulusaraung, donde se concentra la búsqueda, complica aún más el rescate.

El avión de pronto desapareció del radar sin dejar rastro / Redes Sociales

Seguridad aérea bajo la lupa

Este nuevo incidente vuelve a poner en el foco la frágil seguridad aérea de Indonesia. En septiembre pasado, un helicóptero con ocho personas se estrelló en Borneo. Semanas después, otro aparato cayó en Papúa dejando cuatro muertos. A pesar de los esfuerzos, las normas de seguridad aún tienen baches peligrosos.

Indonesia, con sus más de 17 mil islas, depende fuertemente del transporte aéreo para conectar al país. Hoy, una vez más, la tragedia aérea amenaza con marcar otro capítulo oscuro en la historia de la aviación del archipiélago.