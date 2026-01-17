¿Cuándo y dónde ver el Pachuca vs América de la J3 del Clausura 2026?

Se juega la tercera fecha del Clausura 2026 y en el Hidalgo los Tuzos del Pachuca reciben a las Águilas del América que por su parte buscarán su primera victoria en un comienzo de torneo para el olvido para los comandados por André Jardine.

Por su parte, los hidalguenses tendrán su segundo juego del torneo de manera consecutiva en donde alcanzaron su primera victoria tras debutar con dura caída en el Akron ante las Chivas, los dirigidos por Esteban Solari quieren los tres puntos de vuelta.

Liga MX l IMAGO7

¿Cómo fue la primera victoria de los Tuzos?

Pachuca obtuvo su primera victoria, Con goles de sus figuras Oussama Idrissi y Salomón Rondón, quien regresó de España para este nuevo torneo, los Tuzos lograron imponerse en casa ante la Fiera que, aunque vio la anotación de Rogelio Funes Mori, no pudo evitar la derrota.

Los hidalguenses aprovecharon un verdadero error de León para poder abrir el marcador, armaron un contragolpe perfecto que Jhonder Cádiz a Oussama Idrissi quien, de primera intención, definió cruzado para adelantar a su equipo.

Ya en la segunda parte, el venezolano Rondón apareció para ampliar la ventaja. León buscó recortar la distancias, sin embargo, no fue sino hasta el minuto 84 que logró encontrar el gol que ponía el empate al alcance. El mellizo Funes Mori es encontró con un balón en los linderos del área y, tras una breve conducción definió cruzado para el 2-1 que ilusionaba a los esmeraldas.

Alan Mozo en una barrida l IMAGO7

América sigue sin ganar

El comienzo del América no ha sido el mejor después de empatar sin anotaciones en su presentación ante los Xolos de Tijuana, los dirigidos por André Jardine cayeron sorpresivamente ante Atlético San Luis en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Tras haberse quedado con uno menos en el primer tiempo por la expulsión de Ramón Juárez, los azulcremas no lograron reponerse a la desventaja numérica y cayeron tras los goles de Juan Manuel Sanabria y Joao Pedro.

América l IMAGO7

El duelo entre Tuzos y Águilas representará el cierre de la tercera fecha desde el Hidalgo, el cual dará el pitazo inicial en punto de las 19:00 hrs, tiempo del centro de México, de este 18 de enero y podrás disfrutarlo a través de FOX One, además del minuto a minuto de Récord,com.mx.

Fecha: 18 de enero

Hora: 19:00

Estadio: Hidalgo

Transmisión: FOX One

