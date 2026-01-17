VIDEO: Cae avioneta en fábrica de Coahuila; rescatan con vida a dos mujeres

Un sábado que parecía tranquilo en el corredor industrial de Ramos Arizpe terminó en caos cuando una avioneta tipo Cessna se desplomó sobre una fábrica. El accidente ocurrió alrededor de las 12:40 horas y dejó como saldo preliminar a dos mujeres heridas.
La aeronave había despegado minutos antes del Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe. Por causas que aún se investigan, perdió altura y se estrelló contra las instalaciones de la empresa Matcor Matsumoto, ubicada en el Libramiento Óscar Flores Tapia, una vía que conecta a Ramos Arizpe con Arteaga, Coahuila.
Milagrosamente, no había trabajadores en la zona del impacto. Esto evitó una tragedia mayor. Tampoco se registró incendio, lo que facilitó el rescate.
Dos mujeres sobrevivientes
Ambas tripulantes fueron localizadas con vida entre los restos de la avioneta. Por la gravedad de sus heridas, fueron trasladadas de inmediato a un hospital en Saltillo en una ambulancia escoltada por la Policía Estatal.
Aunque hubo versiones iniciales sobre posibles fallecimientos, las autoridades confirmaron que solo hay dos mujeres lesionadas.
Intenso operativo de emergencia
La escena fue asegurada por elementos de:
- Guardia Nacional
- Policía Municipal y Estatal
- Protección Civil y Bomberos
- Fiscalía General del Estado
Peritos en aeronáutica ya realizan las investigaciones para determinar si el desplome fue consecuencia de una falla mecánica o del clima adverso al momento del despegue.
Mientras tanto, la zona permanece acordonada. “La aeronave no se incendió tras el impacto, facilitando las labores de rescate”, indicaron elementos de Protección Civil.
#Importante | Cae avioneta dentro de una fábrica del parque industrial de Ramos Arizpe en #Coahuila; el accidente ocurrió a 2 kilómetros del aeropuerto de Saltillo de donde despegaron las 2 tripulantes que sobrevivieron y son reportadas con heridas leves. pic.twitter.com/HKweXtl0fQ
— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 17, 2026