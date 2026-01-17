VIDEO: Cae avioneta en fábrica de Coahuila; rescatan con vida a dos mujeres

Un sábado que parecía tranquilo en el corredor industrial de Ramos Arizpe terminó en caos cuando una avioneta tipo Cessna se desplomó sobre una fábrica. El accidente ocurrió alrededor de las 12:40 horas y dejó como saldo preliminar a dos mujeres heridas.

La aeronave había despegado minutos antes del Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe. Por causas que aún se investigan, perdió altura y se estrelló contra las instalaciones de la empresa Matcor Matsumoto, ubicada en el Libramiento Óscar Flores Tapia, una vía que conecta a Ramos Arizpe con Arteaga, Coahuila.

La avioneta cayó en una fábrica pero no dejó trabajadores heridos / Redes Sociales

Milagrosamente, no había trabajadores en la zona del impacto. Esto evitó una tragedia mayor. Tampoco se registró incendio, lo que facilitó el rescate.

Dos mujeres sobrevivientes

Ambas tripulantes fueron localizadas con vida entre los restos de la avioneta. Por la gravedad de sus heridas, fueron trasladadas de inmediato a un hospital en Saltillo en una ambulancia escoltada por la Policía Estatal.

Las dos mujeres heridas iban abordo de la avioneta / X: @nSaltillo

Aunque hubo versiones iniciales sobre posibles fallecimientos, las autoridades confirmaron que solo hay dos mujeres lesionadas.

Intenso operativo de emergencia

La escena fue asegurada por elementos de:

Guardia Nacional

Policía Municipal y Estatal

Protección Civil y Bomberos

Fiscalía General del Estado

Por fortuna, la aeronave no explotó ni causó pérdidas humanas / X: @nSaltillo

Peritos en aeronáutica ya realizan las investigaciones para determinar si el desplome fue consecuencia de una falla mecánica o del clima adverso al momento del despegue.

Mientras tanto, la zona permanece acordonada. “La aeronave no se incendió tras el impacto, facilitando las labores de rescate”, indicaron elementos de Protección Civil.

Las pasajeras fueron llevadas a un hospital de Saltillo / X: @nSaltillo