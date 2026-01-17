VIDEO: Cae avioneta en fábrica de Coahuila; rescatan con vida a dos mujeres

La aeronave despegó del Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe

El accidente ocurrió alrededor de las 12:40 horas de este sábado.
El accidente ocurrió alrededor de las 12:40 horas de este sábado. | X: @nSaltillo
Jorge Reyes Padrón
17 de Enero de 2026

Un sábado que parecía tranquilo en el corredor industrial de Ramos Arizpe terminó en caos cuando una avioneta tipo Cessna se desplomó sobre una fábrica. El accidente ocurrió alrededor de las 12:40 horas y dejó como saldo preliminar a dos mujeres heridas.

La aeronave había despegado minutos antes del Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe. Por causas que aún se investigan, perdió altura y se estrelló contra las instalaciones de la empresa Matcor Matsumoto, ubicada en el Libramiento Óscar Flores Tapia, una vía que conecta a Ramos Arizpe con Arteaga, Coahuila.

La avioneta cayó en una fábrica pero no dejó trabajadores heridos / Redes Sociales
La avioneta cayó en una fábrica pero no dejó trabajadores heridos / Redes Sociales

Milagrosamente, no había trabajadores en la zona del impacto. Esto evitó una tragedia mayor. Tampoco se registró incendio, lo que facilitó el rescate.

Dos mujeres sobrevivientes

Ambas tripulantes fueron localizadas con vida entre los restos de la avioneta. Por la gravedad de sus heridas, fueron trasladadas de inmediato a un hospital en Saltillo en una ambulancia escoltada por la Policía Estatal.

Las dos mujeres heridas iban abordo de la avioneta / X: @nSaltillo
Las dos mujeres heridas iban abordo de la avioneta / X: @nSaltillo

Aunque hubo versiones iniciales sobre posibles fallecimientos, las autoridades confirmaron que solo hay dos mujeres lesionadas.

Intenso operativo de emergencia

La escena fue asegurada por elementos de:

  • Guardia Nacional
  • Policía Municipal y Estatal
  • Protección Civil y Bomberos
  • Fiscalía General del Estado
Por fortuna, la aeronave no explotó ni causó pérdidas humanas / X: @nSaltillo
Por fortuna, la aeronave no explotó ni causó pérdidas humanas / X: @nSaltillo

Peritos en aeronáutica ya realizan las investigaciones para determinar si el desplome fue consecuencia de una falla mecánica o del clima adverso al momento del despegue.

Mientras tanto, la zona permanece acordonada. “La aeronave no se incendió tras el impacto, facilitando las labores de rescate”, indicaron elementos de Protección Civil.

Las pasajeras fueron llevadas a un hospital de Saltillo / X: @nSaltillo
Las pasajeras fueron llevadas a un hospital de Saltillo / X: @nSaltillo

TE PUEDE INTERESAR

El día feriado fue publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Contra | 17/01/2026

Habrá nuevo día de descanso obligatorio en 2026… pero no para todos
Los hechos ocurrieron la mañana del pasado viernes 16 de enero en NY.

Contra | 17/01/2026

Tragedia en Brooklyn: Kianna Underwood, actriz de Nickelodeon, muere tras este fatal accidente
La unidad que no encuentran es un ATR 42-500 de turbohélice operado por Indonesia Air Transport.

Contra | 17/01/2026

VIDEO / Desaparece avión con 11 personas abordo; el radar dejó de captarlo
Te recomendamos
Roblox, el lado oscuro del juego: Sabine y Mary escaparon tras conocer a un hombre en línea en Neza
Estados

LO ÚLTIMO