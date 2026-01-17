El guiño de Julián Álvarez a Rayados de Monterrey ante rumores de salida de Berterame

Julián Álvarez se ha consolidado como uno de los delanteros más cotizados del futbol mundial, gracias a su visión de juego, movilidad y capacidad para generar sus propias oportunidades. El actual atacante del Atlético de Madrid es considerado un activo de alto valor en el mercado internacional.

El Campeón del Mundo con Argentina ha demostrado en cada equipo por el que ha pasado que puede marcar diferencia tanto dentro como fuera del área. Su crecimiento constante lo mantiene en la élite europea y lo coloca en la mira de los clubes más importantes del continente.

En una entrevista con TUDN, Julián Álvarez sorprendió al revelar que conoce el futbol mexicano, y en particular a los Rayados de Monterrey, uno de los clubes más populares de la Liga MX. Sus declaraciones no pasaron desapercibidas entre la afición regiomontana.

Julián Álvarez | MEXSPORT

El vínculo de Julián Álvarez con Rayados de Monterrey

'La Araña' explicó que su conocimiento sobre Rayados se debe a un compatriota originario del mismo pueblo que él, Calchín, Córdoba. Se trata de Germán Martellotto, histórico futbolista e ídolo de La Pandilla durante la década de los noventa.

Martellotto dejó una huella profunda en Monterrey, y su legado ha trascendido generaciones, al punto de seguir siendo un referente del club incluso fuera de México. Ese lazo argentino explica por qué Julián Álvarez tiene presente a Rayados dentro de su panorama futbolístico.

Germán Martellotto | @javimerla

¿Puede Julián Álvarez llegar a la Liga MX?

Tras las palabras del delantero del Atlético de Madrid, los rumores no tardaron en aparecer entre la afición de Monterrey, que comenzó a especular con un posible fichaje bomba. El contexto se intensificó ante la oferta del Inter Miami por Germán Berterame, actual atacante de Rayados.

Sin embargo, la realidad del mercado hace prácticamente inviable la llegada de Julián Álvarez a la Liga MX. Su juventud, proyección internacional y alto valor económico lo colocan fuera del alcance de cualquier club mexicano en el corto plazo.

Germán Berterame | MEXSPORT

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.