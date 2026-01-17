Tragedia en Brooklyn: Kianna Underwood, actriz de Nickelodeon, muere tras este fatal accidente

La nostalgia por los días dorados de Nickelodeon se transformó en luto tras conocerse la muerte de Kianna Underwood, actriz que formó parte del legendario programa All That. La intérprete, de apenas 33 años, falleció en un brutal accidente vial ocurrido en Brooklyn, Nueva York.

Una promesa apagada de forma trágica

Los hechos ocurrieron la mañana del pasado viernes 16 de enero de 2026. Kianna caminaba por el barrio de Brownsville, en la intersección de Watkins Street y Pitkin Avenue, cuando fue embestida por una camioneta Ford negra que la arrastró casi una cuadra. El conductor se dio a la fuga sin prestar auxilio.

Kianna comenzó su carrera a principios de la década de los 2000 / Redes Sociales

Fue declarada muerta al momento, mientras el presunto responsable se dio a la fuga del lugar de los hechos.

Según el reporte preliminar del NYPD, la actriz pudo haber cruzado con el semáforo en rojo, pero eso no justifica la reacción del conductor que no se detuvo y ahora es buscado por homicidio vehicular.

Un conductor la arrolló cuando estaba cruzando una calle / Especial

Una niña prodigio de Nickelodeon

Kianna Underwood inició su carrera desde pequeña en The 24 Hour Woman, pero su verdadero salto a la fama llegó en 2005 con All That, donde compartió pantalla con futuras estrellas. También brilló en teatro musical (Hairspray), prestó su voz a series animadas como Little Bill, y participó en películas como Santa Baby.

La actriz, hoy en día, contaba con 33 años de edad / Redes Sociales

Este año, tenía previsto debutar en el Teatro Coliseo de Buenos Aires.

“Justicia para Kianna” es lo que claman sus fans en redes sociales. El legado de Kianna sigue vivo en quienes crecieron viéndola, y ahora, también en quienes exigen justicia por su trágico final.

La policía de NY está buscando al responsable / Redes Sociales