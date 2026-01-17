Tragedia en Brooklyn: Kianna Underwood, actriz de Nickelodeon, muere tras este fatal accidente

La exestrella juvenil conoció la fama por su participación en la serie All That

Los hechos ocurrieron la mañana del pasado viernes 16 de enero en NY.
Los hechos ocurrieron la mañana del pasado viernes 16 de enero en NY. | Redes Sociales
Jorge Reyes Padrón
17 de Enero de 2026

La nostalgia por los días dorados de Nickelodeon se transformó en luto tras conocerse la muerte de Kianna Underwood, actriz que formó parte del legendario programa All That. La intérprete, de apenas 33 años, falleció en un brutal accidente vial ocurrido en Brooklyn, Nueva York.

Una promesa apagada de forma trágica

Los hechos ocurrieron la mañana del pasado viernes 16 de enero de 2026. Kianna caminaba por el barrio de Brownsville, en la intersección de Watkins Street y Pitkin Avenue, cuando fue embestida por una camioneta Ford negra que la arrastró casi una cuadra. El conductor se dio a la fuga sin prestar auxilio.

Kianna comenzó su carrera a principios de la década de los 2000 / Redes Sociales
Kianna comenzó su carrera a principios de la década de los 2000 / Redes Sociales

Fue declarada muerta al momento, mientras el presunto responsable se dio a la fuga del lugar de los hechos. 

Según el reporte preliminar del NYPD, la actriz pudo haber cruzado con el semáforo en rojo, pero eso no justifica la reacción del conductor que no se detuvo y ahora es buscado por homicidio vehicular.

Un conductor la arrolló cuando estaba cruzando una calle / Especial
Un conductor la arrolló cuando estaba cruzando una calle / Especial

Una niña prodigio de Nickelodeon

Kianna Underwood inició su carrera desde pequeña en The 24 Hour Woman, pero su verdadero salto a la fama llegó en 2005 con All That, donde compartió pantalla con futuras estrellas. También brilló en teatro musical (Hairspray), prestó su voz a series animadas como Little Bill, y participó en películas como Santa Baby.

La actriz, hoy en día, contaba con 33 años de edad / Redes Sociales
La actriz, hoy en día, contaba con 33 años de edad / Redes Sociales

Este año, tenía previsto debutar en el Teatro Coliseo de Buenos Aires. 

Justicia para Kianna” es lo que claman sus fans en redes sociales. El legado de Kianna sigue vivo en quienes crecieron viéndola, y ahora, también en quienes exigen justicia por su trágico final.

La policía de NY está buscando al responsable / Redes Sociales
La policía de NY está buscando al responsable / Redes Sociales

TE PUEDE INTERESAR

Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, los Países Bajos y Finlandia, fueron advertidos.

Contra | 17/01/2026

¡Otra más de Trump! Ahora amenaza a Europa con aranceles por no apoyarlo por controlar Groenlandia
El público reaccionó con algunos reclamos, pero luego siguió con fiesta que se armó.

Contra | 17/01/2026

VIDEO: ¡Qué bruto, póngale cero! Bad Bunny confunde Perú con Chile en pleno concierto
El mandatario ahora estará dentro de las plataformas de streaming.

Contra | 17/01/2026

Trump invierte en Netflix y Warner tras anuncio de fusión millonaria
Te recomendamos
VIDEO / Desaparece avión con 11 personas abordo; el radar dejó de captarlo
Entretenimiento

LO ÚLTIMO