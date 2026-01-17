Chivas vs Querétaro EN VIVO Liga MX Clausura 2026 Jornada 3

Las Chivas regresan a casa este sábado para enfrentar al Querétaro en un duelo que luce dispar en el papel.

El equipo dirigido por Gabriel Milito ha tenido un arranque de ensueño en el Clausura 2026, sumando dos victorias consecutivas sin conceder un solo gol. El Rebaño Sagrado llega con la moral por las nubes tras vencer a Pachuca (2-0) y Juárez (1-0), colocándose en la segunda posición general solo por debajo de Toluca.

El funcionamiento táctico de Milito ha dado frutos inmediatos, destacando la solidez defensiva y la contundencia de jóvenes como Armando "Hormiga" González, quien ya se estrenó como goleador.

Para este encuentro de la Jornada 3, el conjunto tapatío tiene la oportunidad de asaltar el liderato general si logra mantener su paso perfecto. La estadística juega a su favor, ya que Querétaro no gana en el Estadio Akron desde hace casi una década, lo que convierte a los locales en favoritos claros.

Por el contrario, el Querétaro atraviesa un inicio de torneo complicado bajo la gestión de su nueva directiva. Con apenas 1 punto de 6 posibles, producto de un empate ante Pumas y una derrota dolorosa frente a Xolos en el Corregidora, los Gallos ocupan la decimoquinta posición.

El técnico Esteban González necesita ajustar sus líneas defensivas, que han permitido tres goles en dos partidos, si quiere rescatar algo de una de las aduanas más difíciles del fútbol mexicano.